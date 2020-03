Rusko chce sprísniť tresty za nedodržiavanie karantény

Moskva 25. marca (TASR) - Ruskí zákonodarcovia navrhli udeľovať prísne tresty - vrátane odňatia slobody až na sedem rokov - pre ľudí porušujúcich pravidlá karantény v čase epidémie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Právne predpisy, ktoré sa majú v pléne Štátnej dumy prerokovať v stredu, predpokladajú za porušenie karantény pokutu od 500.000 rubľov (5871 eur) do dvoch miliónov rubľov (23.486 eur).



Keby sa zistilo, že človek, ktorý porušil karanténu, nesie vinu za niečiu smrť, alebo že úmyselne infikoval veľa ľudí, hrozil by mu trest päť rokov väzenia. Odňatie slobody na sedem rokov by mu hrozilo, keby následkom jeho konania zomreli dvaja alebo viacerí ľudia.



Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k ustanoveniam už existujúcim v ruskom trestnom zákonníku predložili predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin a poslanec vládnej strany Jednotné Rusko Pavel Krašeninnikov.



Duma sa týmito návrhmi bude zaoberať na budúci utorok, dodala agentúra AFP.



Rusko, ktoré má 144 miliónov obyvateľov, oznámilo v stredu 658 prípadov nakazenia na koronavírus.



Moskovský primátor Sergej Sobianin, ktorý vedie pracovnú skupinu pre epidémiu koronavírusu, v utorok varoval prezidenta Vladimira Putina, že skutočný počet nakazených v Rusku je pravdepodobne "výrazne" vyšší než oficiálne čísla.



Sobianin vyslovil predpoklad, že nízky počet prípadov v Rusku v porovnaní s Európou možno vysvetliť nedostatočným skríningom a vyzval na rýchlejšiu akciu v záujme predísť kritickému stavu.



V nadväznosti na tieto obavy ruský premiér Michail Mišustin v stredu nariadil gubernátorom jednotlivých regiónov Ruskej federácie, aby urýchlili prípravy nemocníc na príjem pacientov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, keďže nákaza sa rozšírila už do viacerých oblastí krajiny.



Všetci ľudia prichádzajúci do Ruska zo zahraničia sú povinní izolovať sa na 14 dní, úradníci sa však sťažujú, že mnohí pravidlá karantény porušujú.



Podpredsedníčka vlády Taťjana Golikovová informovala, že v súčasnosti je v Rusku v izolácii 112.000 ľudí, ktorí sa nedávno vrátili zo zahraničia.



Taliansko - krajina, ktorá je najviac postihnutá koronavírusom v Európe - tento týždeň tiež sprísnila pokuty pre tých, ktorí sú na uliciach bez legitímneho dôvodu, a to z 206 eur na 400-3000 eur.



Rumunom, ktorí nerešpektujú nariadenia súvisiace s bojom proti novému druhu koronavírusu, hrozí až 15-ročné väzenie, ak by ich nezodpovedné správanie malo za následok smrť inej osoby či osôb.