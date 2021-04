Rusko chce vlastnú vesmírnu stanicu, s ISS skončí v roku 2025

Moskva 18. apríla (TASR) - Rusko plánuje vybudovať svoju vlastnú orbitálnu stanicu a na prevádzke Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa prestane podieľať od roku 2025, o čom bude informovať svojich partnerov. V relácii Moskva. Kremeľ. Putin televízie Rossija 1 to v nedeľu podľa agentúry Interfax uviedol podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov .



Reagoval tak na informácie, že ruská vláda navrhuje vopred rokovať so zahraničnými partnermi o svojich plánoch na vybudovanie národnej vesmírnej stanice.



Podľa tlačovej služby ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos) o osude ISS ešte nie je rozhodnuté, stane sa tak až na základe analýzy jej technického stavu.



"S našimi partnermi sme sa dohodli, že stanica bude v prevádzke do roku 2024. Potom sa rozhodne na základe technického stavu modulov, väčšine ktorých skončila životnosť, ako aj našich plánov vybudovať orbitálnu stanicu novej generácie," uviedol v stanovisku Roskosmos s tým, že keď sa Rusko definitívne rozhodne, začne s partnermi rokovať o podmienkach a formách ďalšej spolupráce.



Noviny Moskovskij Komsomolec v pondelok napísali, že ruská vláda schválila rozhodnutie o vybudovaní ruskej orbitálnej stanice. Informovaný zdroj však Interfaxu o deň neskôr povedal, že projekt ešte nebol schválený a neboli stanovené ani parametre jeho financovania.



Letový riaditeľ ruského segmentu ISS Vladimir Soloviov začiatkom apríla pritom povedal, že životnosť ISS by sa mohla predĺžiť až do roku 2030 a Moskva plánuje dokončiť plánovaný prevádzkový program. Vlani v októbri Soloviov konštatoval, že odborníci z Roskosmosu predpovedajú po roku 2025 "lavínovité zlyhanie" mnohých segmentov ISS a vzhľadom na zvýšené náklady považujú za potrebné prehodnotiť podmienky ďalšej účasti na prevádzke stanice.



ISS prevádzkuje 16 štátov a päť vesmírnych agentúr. Je to najväčší satelit na obežnej dráhe Zeme a najväčší človekom vyrobený objekt vo vesmíre. Náklady na výstavbu a prevádzku dosiahli do roku 2018 viac ako sto miliárd eur.