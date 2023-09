Rusko chce vojenskej junte v Mjanmarsku pomáhať s voľbami

Rangún 13. septembra (TASR) - Mjanmarská junta a Rusko podpísali memorandum o spolupráci pri činnostiach súvisiacich s voľbami. Informovali o tom v stredu mjanmarské štátne médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvoláva agentúra AFP.



AFP súčasne podotkla, že oba tieto štáty sa pripravujú na voľby, ktoré však podľa kritikov nebudú v žiadnom z nich slobodné ani spravodlivé.



Memorandum o porozumení o spolupráci pri volebných aktivitách bolo v Rusku podpísané počas nedávnej návštevy predstaviteľov mjanmarskej volebnej komisie, zloženej zo zástupcov junty, informoval denník Global New Light of Myanmar.



Mjanmarská delegácia sa počas návštevy v Rusku oboznámila s tamojšími "volebnými metódami, podmienkami konania volieb a postupmi (predvolebnej) kampane", uviedli noviny.



Vedenie ruskej volebnej komisie pri tejto príležitosti vyzvalo Mjanmarsko, aby na najbližšie prezidentské voľby v Rusku vyslalo svojich pozorovateľov.



Voľby prezidenta Ruskej federácie sa uskutočnia na jar budúceho roku. Vo všeobecnosti sa očakáva, že toto hlasovanie predĺži vládnutie súčasného prezidenta Vladimira Putina najmenej do roku 2030.



Putin zatiaľ neinformoval, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Ako však tento týždeň konštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ak sa Putin rozhodne kandidovať, v prezidentských voľbách nebude mať reálneho konkurenta.



AFP pripomenula, že väčšina Putinových kritikov je buď vo väzení, napr. Alexej Navaľnyj, alebo v exile, kam už pred rokmi odišiel Michail Chodorkovskij či Garri Kasparov.



Mjanmarská armáda zdôvodnila svoj puč z februára 2021 nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych podvodoch vo voľbách v roku 2020, ktoré jednoznačne vyhrala Národná liga za demokraciu (NLD) vedená známou političkou Aun Schan Su Ťij.



Nové voľby v Mjanmarsku usporiada jeho vojenské vedenie pravdepodobne v roku 2025, uviedol začiatkom septembra pre agentúru AFP nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Mjanmarska.



Podľa stanoviska Spojených štátov by však akékoľvek voľby usporiadané a konané pod vedením junty boli podvodom. Rusko, naopak, podporilo plán mjanmarských generálov vo veci vypísania volieb.



NLD, ktorá v každých voľbách v posledných rokoch porazila strany podporované armádou, bola začiatkom tohto roka rozpustená, pretože sa nezaregistrovala podľa nových prísnych volebných pravidiel vypracovaných vedením junty.



Vojenský prevrat v Mjanmarsku ukončil 10 rokov trvajúci "demokratický experiment" a krajinu opäť uvrhol do chaosu, objasnila AFP. Podľa OSN boje medzi armádou a jej odporcami vyhnali v Mjanmarsku z domovov takmer dva milióny ľudí.



Moskva je blízkym spojencom junty v Mjanmarsku a v čase, keď sa mjanmarská armáda snaží potlačiť ozbrojenú opozíciu proti prevratu z februára 2021, jej poskytuje zbrane i diplomatickú podporu.



Pokiaľ ide o podporu, ide o recipročný proces, pretože mjanmarská armáda označila inváziu Moskvy na Ukrajinu za "oprávnenú", pripomenula AFP citovaná agentúrou TASR. Vodca mjanmarského vojenského vedenia Min Aun Hlain sa minulý rok stretol s prezidentom Vladimirom Putinom - stalo sa tak počas jednej z jeho viacerých ciest do Ruska od prevzatia moci.