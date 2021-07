Rusko chce vybudovať vlastnú vesmírnu stanicu po odchode z ISS

Moskva 31. júla (TASR) - Prevádzku ruského segmentu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) plánuje ruská vesmírna agentúra Roskosmos ukončiť v roku 2028. Roskosmos zároveň navrhol vybudovať Ruskú orbitálnu služobnú stanicu (ROSS). Oznámil to v sobotu po zasadnutí vedecko-technickej rady, informovali spravodajské portály RBK (rbc.ru) a lenta.ru.



Rada hlavných konštruktérov preverila súčasný stav ruského segmentu ISS a poukázala na to, že v súvislosti so "starnutím značnej časti zariadenia" je prevádzka tohto segmentu po roku 2024 riskantná.



S týmto rozhodnutím zároveň súvisí aj rozpracovanie projektu ROSS. "Vybudovaná s použitím nových technológii bude ROSS evolučným krokom pri rozpracovaní programov zameraných na skúmanie Mesiaca, lety na Mars a realizáciu inovatívnych vedecko-technologických vesmírnych programov," píše sa vo vyhlásení agentúry Roskosmos.



Riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Rogozin v apríli tohto roka vyhlásil, že Rusko povolí prístup k ruskému segmentu ISS americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) po tom, ako sa z projektu ISS stiahne. V ten istý mesiac Rogozin uviedol, že na vybudovanie ROSS bude použitý modul, ktorý bol najskôr zhotovený pre ISS.