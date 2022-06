Rusko chce zablokovať obnovenie mandátu stálej misie OBSE na Ukrajine

Kyjev 28. júna (TASR) - Rusko do štvrtkovej polnoci zablokuje obnovenie mandátu stálej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Ukrajine, ktorá tam pôsobí už 23 rokov. Ako pre AFP vysvetlil Henrik Villadsen, ktorý je od roku 2018 koordinátorom projektov OBSE na Ukrajine, Rusko "má právomoc zablokovať mandát (stálej misie OBSE) na konci júna a povedalo, že to urobí".



Villadsen tak potvrdil skoršie vyhlásenie rotujúceho poľského predsedníctva OBSE, v ktorom oznamovalo ukončenie pôsobenia misie OBSE na Ukrajine "v dôsledku ruského veta".



Misia OBSE pomáha Ukrajine zosúladiť jej právne predpisy, inštitúcie a postupy s demokratickými normami. Zamestnáva 110 ľudí, väčšinou Ukrajincov, ktorí pracujú na približne 40 projektoch. Ich práca zahŕňa zlepšenie kvality vody, odmínovacie práce, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, korupcii a domácemu násiliu, priblížil Villadsen, ktorý mal na projekty na Ukrajine ročný rozpočet 3,6 milióna eur.



OBSE tiež podporovala Ukrajinu pri digitalizácii voličských zoznamov s cieľom vytvoriť jednotný register, ktorý by zabránil podvodom.



Rusko už zablokovalo rozšírenie monitorovacej misie OBSE na Ukrajine, ktorá od roku 2014 monitorovala ozbrojený konflikt medzi armádou bojujúcou na strane vlády v Kyjeve a proruskými separatistami na východe Ukrajiny. OBSE bola jediným medzinárodným orgánom monitorujúcim situáciu na mieste.



"Misia OBSE hrala kľúčovú úlohu pri poskytovaní objektívnych informácií z miesta. Napomáhala uzatváraniu prímerí a snažila sa zmierniť dosahy konfliktu na civilné obyvateľstvo," uviedol v apríli poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau.



Po vypuknutí vojny koncom februára stiahla OBSE z Ukrajiny väčšinu svojich pozorovateľov. Zostali tam ukrajinskí pracovníci, ktorí vykonávali administratívne úlohy, spresnila v apríli AFP.



Agentúra AFP pripomenula, že OBSE, sídliaca vo Viedni, bola založená v roku 1975 - na vrchole studenej vojny - na podporu vzťahov medzi vtedajším západným a východným blokom. V súčasnosti má 57 členských štátov vrátane členov NATO a spojencov Moskvy. Všetky rozhodnutia OBSE sa prijímajú konsenzom.