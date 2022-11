Rusko chce zakázať cudzincom využívať služby ruských náhradných matiek

Moskva 27. novembra (TASR) - Rusko čoskoro prijme zákon, ktorým zakáže cudzincom využívať program náhradného materstva v krajine, uviedol v nedeľu predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Musíme urobiť všetko pre ochranu detí tým, že zakážeme cudzincom využívať službu náhradného materstva," uviedol Volodin v aplikácii Telegram. "Toto rozhodnutie prijmeme začiatkom decembra," dodal predseda Štátnej dumy.



V Rusku si v nedeľu pripomínajú Deň matiek, všíma si Reuters. Platené náhradné materstvo je v Rusku legálne, náboženské skupiny to však kritizujú ako komercializáciu rodenia detí.



Volodin ďalej uviedol, že v uplynulých rokoch bolo do zahraničia odvedených približne 45.000 detí, ktoré sa narodili ruským náhradným matkám. "Obchodovanie s deťmi je neprijateľné," dodal.



Ruskí poslanci prijali návrh zákona v prvom čítaní takmer jednomyseľne ešte v máji. Ak bude prijatý aj v poslednom treťom čítaní, posúdi ho horná komora parlamentu. Podpisom ruského prezidenta Vladimira Putina sa z neho následne stane zákon.



Ukrajinská vláda tvrdí, že Rusko od začiatku svojej vojenskej invázie 24. februára násilne deportovalo z krajiny viac než 12.000 ukrajinských detí. Ďalších 440 vo vojne zahynulo a stovky ďalších sú nezvestné.



Rusko násilné deportácie popiera a tvrdí, že pohyb ľudí z Ukrajiny do Ruska má za cieľ chrániť civilistov pred ukrajinskými vojakmi.



Putin sa v piatok stretol so starostlivo vybranou skupinou matiek ruských vojakov, ktorí boli vyslaní do bojov na Ukrajinu. Povedal im, že ich synovia nezomreli zbytočne, pripomína Reuters.