Rusko chce zaradiť rakety Sarmat do svojho arzenálu do jesene

Moskva 23. apríla (TASR) – Rusko v sobotu oznámilo, že svoju prvú vojenskú jednotku vyzbrojenú novými balistickými raketami Sarmat, schopnými niesť jadrové zbrane, vytvorí do jesene tohto roka. S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom informovala agentúra Reuters.



Cieľ, ktorý uviedol riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin, je podľa Reuters ambiciózny, keďže Rusko oznámilo prvú skúšku novej strely len túto stredu a západní vojenskí experti tvrdia, že pred jej zaradením do arzenálu budú potrebné ďalšie testy.



Superťažká medzikontinentálna balistická raketa novej generácie typu Sarmat je schopná niesť desať alebo viac jadrových hlavíc alebo atráp a zasiahnuť ciele vzdialené tisíce kilometrov v Spojených štátoch či Európe, približuje Reuters.



Prvý úspešný test rakety Sarmat oznámil v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Skúška prišla po rokoch odkladov spôsobených problémami s financovaním a technickým zabezpečením projektu a je ukážkou sily Ruska v čase, keď vojna na Ukrajine zvýšila napätie medzi Moskvou a Západom na najhoršiu úroveň od kubánskej raketovej krízy z roku 1962.



Rogozin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu povedal, že strelami Sarmat bude vybavená vojenská jednotka, ktorú sformujú v Krasnojarskom kraji, ležiacom približne 3000 kilometrov východne od Moskvy.



Strely Sarmat umiestnia na rovnakých základniach a do tých istých raketových síl, v akých sa nachádzajú rakety Vojevoda, ktoré majú nahradiť, spresnil Rogozin. To podľa neho ušetrí "obrovské zdroje a čas". Šéf Roskosmosu tiež vyhlásil, že táto nová "superzbraň" zaručí bezpečnosť "detí a vnukov" Ruska na najbližších 30 – 40 rokov.