Rusko chcelo v meste Sudža zaútočiť od chrbta, využili plynovod

Kyjev 9. marca (TASR) - Ruské špeciálne jednotky chceli využiť v Kurskej oblasti plynovod k prekvapivému útoku od chrbta ukrajinských síl. Tvrdí to ukrajinská armáda a niektorí ruskí vojnoví blogeri. Vo vnútri potrubia vojaci prešli niekoľko kilometrov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa ukrajinského prokremeľského blogera Jurija Podoljaka vojaci prešli približne 15 kilometrov vo vnútri potrubia, ktoré Moskva donedávna používala na dopravu plynu do Európy. Niektorí vojaci pred útokom na mesto Sudža údajne strávili v potrubí niekoľko dní.



O operácii informoval aj bloger vystupujúci pod menom Two Majors. Na sociálnej sieti Telegram sa šíria fotografie ruských vojakov s plynovými maskami, ktorí sa pohybujú podľa všetkého vo vnútri veľkej rúry.



Ukrajinský generálny štáb v sobotu večer potvrdil, že ruské "sabotážne a útočné skupiny" použili plynovod v bojoch pri meste Sudža. V príspevku na sieti Telegram oznámili, že boli "včas odhalené".



Mesto Sudža malo pred ruskou inváziou približne 5000 obyvateľov a nachádza sa v ňom jedna z hlavných prečerpávacích staníc na plynovode.



Ukrajina na ruskú Kurskú oblasť nečakane zaútočila v auguste 2024. Počas niekoľkých dní zabrala približne tisíc štvorcových kilometrov územia vrátane mesta Sudža, ruské protiútoky odvtedy časť obsadeného územia získali späť.