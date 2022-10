Rusko: Chudobné štáty dostanú iba 3 % potravín vyvážaných z Ukrajiny

Moskva/Kyjev 28. októbra (TASR) - Iba tri percentá potravín vyvážaných z Ukrajiny v rámci dohody sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov a Tureckom dosiaľ skončili v najchudobnejších krajinách, cituje v piatok britský denník The Guardian z vyhlásenia ruských predstaviteľov.



"Mapa príjemcov týchto zásielok je v absolútnom rozpore s deklarovanými humanitárnymi cieľmi (dohody)," píše sa vo vyhlásení.



"Štáty v núdzi, ako Somálsko, Etiópia, Jemen, Sudán a Afganistan, dostali iba tri percentá potravín (exportovaných z Ukrajiny), a to zväčša cez Svetový potravinový program," uvádzajú ďalej ruskí predstavitelia.



Rusko sa už dlhšie sťažuje na problémy súvisiace s dohodou o vývoze obilia z Ukrajiny. Pohrozilo odstúpením od nej, ak nebudú zohľadnené jeho výhrady.



Platnosť dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovaná OSN a Tureckom vyprší koncom novembra. Predĺžiť ju možno s podporou všetkých zúčastnených strán – Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Ruský prezident Vladimir Putin v septembri uviedol, že chce diskutovať o jej zmene a obmedziť zoznam krajín, kam budú obilniny smerovať. Podľa neho Moskva podpísala dohodu pod podmienkou, že pomôže zmierniť prudko rastúce ceny potravín v rozvojových krajinách, no namiesto toho ju využili bohaté západné krajiny.