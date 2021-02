Rusko chystá registráciu vakcíny Sputnik Light

Moskva 9. februára (TASR) - V druhej polovici marca by v Rusku mohli zaregistrovať aj vakcínu Sputnik Lajt (Light), ktorá je "zjednodušenou verziou" už známej vakcíny Sputnik V.



Ako vysvetlil riaditeľ Národného výskumného centra pre epidemiológiu a mikrobiológiu (NICEM) Alexandr Gincburg, imunita po podaní "light vakcíny" sa vytvorí do troch týždňov a bude pretrvávať tri až štyri mesiace.



Predpokladá sa, že ak sa takto zaočkovaný človek napriek tomu nakazí koronavírusom SARS-CoV-2, "nemal byť mať ťažkú formu ochorenia". Zároveň môže byť po troch mesiacoch od podania Sputniku Light zaočkovaný druhou zložkou vakcíny Sputnik V, čím sa predĺži obranyschopnosť tela.



Hlavným cieľom aplikovania tejto vakcíny je znížiť počet úmrtí na koronavírusovú infekciu v krajinách, kde je úmrtnosť veľmi vysoká.



O predpokladanom termíne registrácie vakcíny Sputnik Light informoval v utorok v rozhovore pre agentúru Interfax ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, ktorý dodal, že vakcína momentálne prechádza klinickými skúškami.



Minister tiež uviedol, že v štádiu príprav je aj priemyselná výroba stabilnej formy vakcíny Sputnik V, ktorú bude možné skladovať v bežnej chladničke, pri teplote dva až osem stupňov Celzia.



Ako v tom čase poznamenal šéf Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev, Sputnik Light sa môže stať "efektívnym dočasným riešením pre mnohé krajiny, ktoré sú na vrchole výskytu covidovej epidémie a snažia sa zachrániť životy čo najvyššieho počtu ľudí".



Dmitrijev dodal, že vakcína Sputnik V, ktorá sa aplikuje v dvoch dávkach, bude na ruskom trhu naďalej hlavným vakcinačným prípravkom na masové očkovanie obyvateľstva.



Podľa predbežných údajov o tretej fáze klinických testov publikovaných v časopise The Lancet bola účinnosť vakcíny Sputnik V 91,6 percenta. Rovnaká publikácia uvádza, že po podaní prvej dávky tejto dvojzložkovej vakcíny bola miera ochrany pred ochorením COVID-19 87,6-percentná.