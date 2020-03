Rusko čiastočne pozastaví leteckú dopravu s EÚ

Moskva 13. marca (TASR) – Od 16. marca Rusko dočasne zastaví pravidelnú leteckú dopravu so všetkými štátmi EÚ s výnimkou letov medzi Moskvou a hlavnými mestami EÚ. Informovala o tom v piatok ruská pracovná skupina pre boj proti šíreniu nového koronavírusu.



Podľa agentúry TASS skupina taktiež informovala, že lety do Švajčiarska a Nórska - okrem letov medzi Moskvou a Ženevou a Moskvou a Oslom - budú takisto pozastavené.



V Rusku evidujú 45 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je v porovnaní so štvrtkom nárast o 11 nakazených. S odvolaním sa na operatívny štáb o tom v piatok informovala agentúra Interfax s tým, že nových nakazených identifikovali v Moskve (5 prípadov), v Petrohrade (3) a po jednom prípade aj v Leningradskej a Moskovskej oblasti a v Permskom kraji.



Všetci novodiagnostikovaní v uplynulých dvoch týždňoch vycestovali do Talianska, Francúzska alebo Rakúska.



Ruské ministerstvo zdravotníctva medzičasom v piatok oznámilo štvrtý prípad vyliečenia osoby nakazenej koronavírusom SARS-CoV-2. Je ním taliansky študent, ktorého v piatok po hospitalizácii v Petrohrade prepustili z nemocnice.