Rusko, Čína a Irán budú spolupracovať s Talibanom

Moskva 20. októbra (TASR) - Rusko, Čína, Irán a ďalšie krajiny sa v stredu dohodli na tom, že budú spolupracovať s afganským vládnym hnutím Taliban v snahe posilniť bezpečnosť celého regiónu. Zároveň vyzvali predstaviteľov Talibanu, aby uplatňovali umiernenú domácu aj zahraničnú politiku, píše agentúra AFP.



Zástupcovia zmienených krajín k takejto dohode dospeli na stredajšej konferencii o Afganistane v Moskve. Rusko na ňu pozvalo okrem Číny, Iránu, Indie, Pakistanu či stredoázijských postsovietskych republík aj zástupcov militantného fundamentalistického hnutia Taliban, ktoré v auguste uchopilo moc v Afganistane.



Zástupcovia desiatich pozvaných krajín sa vo vyhlásení, zverejnenom po rozhovoroch, dohodli, že budú "podporovať bezpečnosť v Afganistane, aby tak prispeli k regionálnej stabilite". Taliban zároveň vyzvali, aby uplatňoval "umiernenú a rozumnú" domácu aj zahraničnú politiku a uplatňoval priateľské vzťahy s krajinami susediacimi s Afganistanom.



Čo sa týka domácej politiky, apelovali účastníci moskovskej konferencie na Taliban, aby "rešpektoval práva etnických skupín, žien a detí".



AFP pripomína, že tento týždeň vyvolalo znepokojenie západných krajín vyjadrenie afganského ministra vnútra Sirádžaddína Hakkáního oslavujúce samovražedných bombových útočníkov ako "hrdinov islamu".



Taliban podľa AFP v súčasnosti zúfalo potrebuje zahraničných spojencov. Afganská ekonomika je totiž v zlom stave, dodávky medzinárodnej pomoci do krajiny sú pozastavené, a rastie cena potravín, a rovnako aj nezamestnanosť, približuje AFP.



Zástupcovia krajín, ktorí sa zišli na moskovskej konferencii, upozornili na potrebu zabezpečenia naliehavej humanitárnej a ekonomickej pomoci pre obyvateľov Afganistanu. Apelovali tiež na to, aby sa čo najskôr konala medzinárodná darcovská konferencia pod záštitou OSN.



Zhodli sa na tom, že za obnovu a rozvoj Afganistanu by mali byť zodpovedné krajiny, ktoré sa v tejto krajine vojensky angažovali posledných 20 rokov. Jasne tak podľa AFP odkazovali na Spojené štáty, ktoré svojich vojakov z tejto krajiny stiahli na konci augusta.