V Rusku chcú zastaviť požehnávanie zbraní hromadného ničenia

Moskva 4. februára (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev navrhla zastaviť prax, pri ktorej kňazi požehnávajú zbrane hromadného ničenia, hoci pokropenie lietadiel a lodí svätenou vodou je stále považované za vhodné. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Cirkev zverejnila pracovnú verziu dokumentu načrtávajúceho jej úlohu pri požehnávaní pravoslávnych kresťanov, ktorí "chránia otčinu" a "plnia si svoju vojenskú povinnosť". Prizvala zároveň internetových používateľov do diskusie o danom návrhu.



Rusi často žiadajú kňazov, aby im požehnali rozličné veci - od nových automobilov a bytov po vesmírne lode Sojuz - vo viere, že toto gesto im poskytne božiu ochranu.



Od rozpadu Sovietskeho zväzu v decembri 1991 kňazi požehnávajú aj vojakov, lietadlá a plavidlá, ako aj všetky druhy zbraní - od útočnej pušky kalašnikov po balistické strely Iskander schopné niesť jadrové hlavice.



V predloženom dokumente sa však uvádza, že "požehnávanie akýchkoľvek typov zbraní, ktorých použitie si môže vyžiadať neobmedzený počet mŕtvych, a to vrátane zbraní s nerozlišujúcim účinkom alebo zbraní hromadného ničenia, by malo byť vyňaté z pastoračnej praxe".



Návrh zároveň pripúšťa ako "vhodné požehnávať dopravné prostriedky využívané vojakmi na súši, vode a vo vzduchu" a poprosiť Boha, aby ochraňoval vojakov.



Ruská armáda počas pôsobenia ministra obrany Sergeja Šojgua nadväzuje čoraz užšie vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Šojgu tiež dohliada na výstavbu mohutnej katedrály pre ruské ozbrojené sily. Chrám bude stáť na predmestí Moskvy a otvoria ho 9. mája, na 75. výročie sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom vo veľkej vlasteneckej vojne (na východnom fronte).



Ruská armáda od roku 2010 prijíma do svojich radov i kňazov. Tvoria v nej i špeciálnu jednotku, ktorá sa môže letecky premiestniť a byť nasadená s mobilnými nafukovacími kaplnkami.