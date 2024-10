Rusko čoskoro vyradí Taliban zo zoznamu teroristických organizácií

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruské úrady čoskoro oznámia svoje konečné rozhodnutie o vyškrtnutí afganského hnutia Taliban zo zoznamu teroristických organizácií. Podľa agentúry TASS to v piatok v Moskve oznámil osobitný predstaviteľ ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov, píše TASR.



Kabulov spresnil, že principiálne rozhodnutie o vyradení Talibanu zo zoznamu teroristických organizácií už bolo prijaté. Musí však ešte byť formalizované v zákonnom rámci - v súčinnosti s právnikmi, parlamentnom a ďalšími rezortmi, dodal ruský diplomat.



Po stretnutí tzv. Moskovského formátu konzultácií o Afganistane diplomat Kabulov vyjadril nádej, "že rozhodnutie (o Talibane) bude oznámené vo veľmi blízkej budúcnosti".



Konzultácie o situácii v Afganistane Kabulov vysoko ocenil, pričom zdôraznil, že "Afganistan čoraz viac organicky zapadá do našej regionálnej rodiny".



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý sa v piatok v Moskve stretol s šéfom diplomacie vlády Talibanu Amírom Chánom Muttakím, vyhlásil, že Moskva "je presvedčená o potrebe udržiavať pragmatický dialóg so súčasnou vládou Afganistanu".



"Konštruktívna interakcia s afganskými partnermi spĺňa záujmy bezpečnosti a ekonomického rozvoja regiónu, ako aj snahy o vnútroafganské zmierenie," dodal ruský minister.



Ruský minister súčasne vyzval Spojené štáty a ich spojencov, aby zrušili jednostranné obmedzenia bankového sektora krajiny a vrátili zmrazené aktíva Kábulu. Podľa Lavrova totiž tieto kroky západných krajín vedú situáciu súvisiacu s Afganistanom do slepej uličky.