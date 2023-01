Rusko dalo lotyšskému veľvyslancovi dva týždne na odchod z krajiny

Moskva 27. januára (TASR) — Lotyšský veľvyslanec v Moskve Maris Riekstinš má dva týždne na to, aby opustil Rusko. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré zároveň obvinilo Lotyšsko z "totálnej rusofóbie". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Moskva týmto krokom reagovala na pondelňajšie rozhodnutie Lotyšska znížiť úroveň svojich diplomatických vzťahov s Ruskom. Ruského veľvyslanca vyzvalo, aby do 24. februára opustil krajinu. Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs to odôvodnil tým, že Lotyšsko k takémuto kroku pristupuje zo "solidarity" s Estónskom.



Rusko totiž takisto v pondelok oznámilo, že znižuje úroveň diplomatických vzťahov s Estónskom a estónskemu veľvyslancovi Margusovi Laidremu nariadilo, aby do 7. februára opustil krajinu. Estónsku diplomatickú misiu v Moskve tak povedie len chargé d'affaires. Estónsko vzápätí reagovalo odvetným krokom a oznámilo, že od rovnakého dátumu vyhosťuje ruského veľvyslanca. Moskva zároveň obvinila obe pobaltské krajiny z "totálnej rusofóbie" a z "nepriateľských krokov voči Rusku".



Už vlani v apríli znížila úroveň svojich diplomatických vzťahov s Ruskom aj Litva, čím reagovala na zverstvá spáchané ruskými silami v ukrajinskom meste Buča.