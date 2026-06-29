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Rusko: Ďalšie štyri regióny obmedzili predaj pohonných hmôt
V Jakutsku najväčší dodávateľ ropných produktov obmedzil predaj na 30 litrov benzínu alebo 200 litrov nafty na vozidlo a zakázal predaj do kanistrov.
Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Ďalšie štyri ruské regióny –Jakutsko, Baškirsko, Prímorský a Krasnodarský kraj – oznámili obmedzený predaj benzínu a nafty. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Doteraz boli podľa agentúry Reuters potvrdené obmedzenia predaja benzínu a nafty v najmenej 15 až 22 ruských regiónoch a situácia sa ďalej mení. Na Kryme nemajú súkromné autá prístup k palivu od 21. júna, od konca mája platil limit 20 litrov za týždeň.
V Jakutsku najväčší dodávateľ ropných produktov obmedzil predaj na 30 litrov benzínu alebo 200 litrov nafty na vozidlo a zakázal predaj do kanistrov. V Baškirsku podpredseda vlády Alexander Šelďajev oznámil limit 30 litrov na vozidlo a zákaz predaja do kanistrov. Obmedzenia však neplatia pre verejný sektor.
V Prímorskom kraji obmedzili palivo pre nákladné autá v rámci mesta do 100 litrov na nádrž, na diaľniciach do 200 litrov a zakázané je čerpanie do kanistrov. Podpredseda regionálnej vlády Vladimir Maľušickij uviedol, že sa tak stalo pre „bezohľadných kupujúcich“ a obmedzenia budú zrušené, keď ustane nápor. V Slavianskom okrese Krasnodarského kraja oznámili, že všetkých sedem prevádzkovaných čerpacích staníc vydáva na vozidlo maximálne 20 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty.
Podľa mediálnej skupiny RBC boli k 29. júnu zavedené oficiálne obmedzenia predaja pohonných hmôt vo viac ako 40 regiónoch Ruska a na okupovaných územiach Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin v nedeľu priznal nedostatok pohonných hmôt v krajine a Štátna duma vyzvala Rusov, aby neočakávali, že benzín bude rovnako dostupný ako predtým.
Palivová kríza je dôsledkom zintenzívnenia útokov ukrajinských ozbrojených síl na ropné rafinérie a energetické zariadenia. Podľa odhadov agentúry Reuters klesla produkcia benzínu o 25 percent v porovnaní s júnom minulého roka na 85.000 ton denne. Letná spotreba v Rusku je zhruba 110.000 ton denne.
Kyjev chce útokmi znížiť príjmy Kremľa z ropného sektora, obmedziť zásobovanie ruskej armády, prinútiť nepriateľa presunúť protivzdušnú obranu a vytvoriť logistické a ekonomické problémy aj hlboko vo vnútrozemí, kde mnohí obyvatelia doteraz priamo nepociťovali vojnu proti Ukrajine. Oficiálne to označuje ako „kinetické sankcie“ alebo „energetické sankcie dlhého dosahu“.
Doteraz boli podľa agentúry Reuters potvrdené obmedzenia predaja benzínu a nafty v najmenej 15 až 22 ruských regiónoch a situácia sa ďalej mení. Na Kryme nemajú súkromné autá prístup k palivu od 21. júna, od konca mája platil limit 20 litrov za týždeň.
V Jakutsku najväčší dodávateľ ropných produktov obmedzil predaj na 30 litrov benzínu alebo 200 litrov nafty na vozidlo a zakázal predaj do kanistrov. V Baškirsku podpredseda vlády Alexander Šelďajev oznámil limit 30 litrov na vozidlo a zákaz predaja do kanistrov. Obmedzenia však neplatia pre verejný sektor.
V Prímorskom kraji obmedzili palivo pre nákladné autá v rámci mesta do 100 litrov na nádrž, na diaľniciach do 200 litrov a zakázané je čerpanie do kanistrov. Podpredseda regionálnej vlády Vladimir Maľušickij uviedol, že sa tak stalo pre „bezohľadných kupujúcich“ a obmedzenia budú zrušené, keď ustane nápor. V Slavianskom okrese Krasnodarského kraja oznámili, že všetkých sedem prevádzkovaných čerpacích staníc vydáva na vozidlo maximálne 20 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty.
Podľa mediálnej skupiny RBC boli k 29. júnu zavedené oficiálne obmedzenia predaja pohonných hmôt vo viac ako 40 regiónoch Ruska a na okupovaných územiach Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin v nedeľu priznal nedostatok pohonných hmôt v krajine a Štátna duma vyzvala Rusov, aby neočakávali, že benzín bude rovnako dostupný ako predtým.
Palivová kríza je dôsledkom zintenzívnenia útokov ukrajinských ozbrojených síl na ropné rafinérie a energetické zariadenia. Podľa odhadov agentúry Reuters klesla produkcia benzínu o 25 percent v porovnaní s júnom minulého roka na 85.000 ton denne. Letná spotreba v Rusku je zhruba 110.000 ton denne.
Kyjev chce útokmi znížiť príjmy Kremľa z ropného sektora, obmedziť zásobovanie ruskej armády, prinútiť nepriateľa presunúť protivzdušnú obranu a vytvoriť logistické a ekonomické problémy aj hlboko vo vnútrozemí, kde mnohí obyvatelia doteraz priamo nepociťovali vojnu proti Ukrajine. Oficiálne to označuje ako „kinetické sankcie“ alebo „energetické sankcie dlhého dosahu“.