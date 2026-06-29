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Rusko: Ďalšie štyri regióny obmedzili predaj pohonných hmôt

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V Jakutsku najväčší dodávateľ ropných produktov obmedzil predaj na 30 litrov benzínu alebo 200 litrov nafty na vozidlo a zakázal predaj do kanistrov.

Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Ďalšie štyri ruské regióny –Jakutsko, Baškirsko, Prímorský a Krasnodarský kraj – oznámili obmedzený predaj benzínu a nafty. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Doteraz boli podľa agentúry Reuters potvrdené obmedzenia predaja benzínu a nafty v najmenej 15 až 22 ruských regiónoch a situácia sa ďalej mení. Na Kryme nemajú súkromné autá prístup k palivu od 21. júna, od konca mája platil limit 20 litrov za týždeň.

V Jakutsku najväčší dodávateľ ropných produktov obmedzil predaj na 30 litrov benzínu alebo 200 litrov nafty na vozidlo a zakázal predaj do kanistrov. V Baškirsku podpredseda vlády Alexander Šelďajev oznámil limit 30 litrov na vozidlo a zákaz predaja do kanistrov. Obmedzenia však neplatia pre verejný sektor.

V Prímorskom kraji obmedzili palivo pre nákladné autá v rámci mesta do 100 litrov na nádrž, na diaľniciach do 200 litrov a zakázané je čerpanie do kanistrov. Podpredseda regionálnej vlády Vladimir Maľušickij uviedol, že sa tak stalo pre „bezohľadných kupujúcich“ a obmedzenia budú zrušené, keď ustane nápor. V Slavianskom okrese Krasnodarského kraja oznámili, že všetkých sedem prevádzkovaných čerpacích staníc vydáva na vozidlo maximálne 20 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty.

Podľa mediálnej skupiny RBC boli k 29. júnu zavedené oficiálne obmedzenia predaja pohonných hmôt vo viac ako 40 regiónoch Ruska a na okupovaných územiach Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin v nedeľu priznal nedostatok pohonných hmôt v krajine a Štátna duma vyzvala Rusov, aby neočakávali, že benzín bude rovnako dostupný ako predtým.

Palivová kríza je dôsledkom zintenzívnenia útokov ukrajinských ozbrojených síl na ropné rafinérie a energetické zariadenia. Podľa odhadov agentúry Reuters klesla produkcia benzínu o 25 percent v porovnaní s júnom minulého roka na 85.000 ton denne. Letná spotreba v Rusku je zhruba 110.000 ton denne.

Kyjev chce útokmi znížiť príjmy Kremľa z ropného sektora, obmedziť zásobovanie ruskej armády, prinútiť nepriateľa presunúť protivzdušnú obranu a vytvoriť logistické a ekonomické problémy aj hlboko vo vnútrozemí, kde mnohí obyvatelia doteraz priamo nepociťovali vojnu proti Ukrajine. Oficiálne to označuje ako „kinetické sankcie“ alebo „energetické sankcie dlhého dosahu“.
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