Rusko darovalo Severnej Kórei 447 kôz v rámci prehĺbenia vzťahov

Soul 13. augusta (TASR) - Juhokórejské úrady tvrdia, že ruský úrad pre bezpečnosť v agrosektore schválil zásielku 447 kôz do Severnej Kórey. Informovala o tom v utorok juhokórejská agentúra Jonhap, podľa ktorej cieľom projektu je poskytovanie mliečnych výrobkov severokórejským deťom v čase chronického nedostatku potravín, informuje TASR.



Ako na svojom webe napísal ruský úrad Rosseľchoznadzor, po veterinárnej kontrole bolo v rámci prvej zásielky do Severnej Kórey prevezených 432 samíc a 15 capov špičkového mliekového plemena. Zásielka bude doručená z Leningradskej oblasti na severe európskej časti Ruska do severokórejského pohraničného mesta Rason.



Ako severokórejské štátne médiá informovali ešte 9. augusta, veľkokapacitné kozie farmy boli vybudované napríklad v okolí prístavného mesta Nampcho na západe KĽDR. Médiá dodali, že samospráva podnecuje úsilie o zvýšenie počtu kôz dobrého plemena v snahe zvýšiť produkcia mliečnych výrobkov.



Agentúra Jonhap podotkla, že tento krok prišiel v čase, keď Severná Kórea a Rusko posilnili rozsah svojej spolupráce po minuloročnom summite medzi vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Kim na plenárnom zasadnutí strany v júni 2021 vyzval na stanovenie straníckej politiky, ktorej cieľom by bolo zabezpečenie a poskytovanie štátom dotovaných mliečnych výrobkov a iných výživných potravín všetkým deťom v celej KĽDR.