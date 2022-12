Ruský Dedo Mráz nenavštívi anektované územia na Ukrajine

Moskva 19. decembra (TASR) - Dedo Mráz, ktorý je ruskou obdobou Mikuláša či Santu Clausa, navštívi tento rok vyše 70 miest po celom Rusku. Na anektované územia Ukrajiny ani do ruských oblastí pri ukrajinských hraniciach však zrejme nepricestuje.



Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na program tradičnej vianočnej cesty Deda Mráza po celom Rusku.



Program, ktorý zverejnili ruské štátne železnice, zahŕňa viac než 70 zastávok od Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe až po Petrohrad ležiaci v severozápadnej časti Ruska.



V zozname zastávok vlaku Deda Mráza však tento rok chýbajú viaceré západoruské oblasti nachádzajúce sa pri hraniciach s Ukrajinou, voči ktorej Kremeľ už od februára vedie rozsiahlu vojenskú agresiu.



Dedo Mráz zrejme z bezpečnostných dôvodov nepríde do Krasnodarskej, Rostovskej, Belgorodskej, Kurskej ani Brianskej oblasti. Darčeky neprivezie ani deťom v Ruskom anektovaných regiónoch Ukrajiny: na Kryme, v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej ani Chersonskej oblasti. Žiadnu z uvedených oblastí – s výnimkou Krymu – neovláda Rusko úplne a musí o ne stále zvádzať boje s ukrajinskou armádou. V ruských oblastiach pri hraniciach s Ukrajinou zase čas od času dochádza k ostreľovaniu a útokom, ktoré Moskva pripisuje Ukrajincom.



Cestu vlaku Deda Mráza, ktorá je zameraná na podporu turizmu, organizujú ruské železnice v spolupráci so severoruskou Vologdskou oblasťou. Práve v tejto oblasti leží mesto Velikij Usťug, kde má podľa legendy sídlo Dedo Mráz a ktoré je v Rusku preto vyhľadávanou turistickou atrakciou.



Mnohé ruské mestá pre vojnu na Ukrajine obmedzili tradičné oslavy spájajúce sa s obdobím zimy a Vianoc.