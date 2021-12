Rusko definitívne zlikvidovalo veľrybie väzenie pri Nachodke

Moskva 3. decembra (TASR) - Rusko úplne zlikvidovalo chovnú stanicu známu ako "veľrybie väzenie", kde v rokoch 2018-19 v stiesnených podmienkach držali 11 kosatiek a 90 bieluh žltobielych, čo svojho času vyvolalo v zahraničí veľké pobúrenie. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



V chovnom zariadení v zálive Sredňaja pri meste Nachodka na ruskom Ďalekom východe bolo v roku 2018 držaných takmer 100 veľrýb, kým ich v roku 2019 - po intenzívnej kampani skupín za práva zvierat a environmentalistov - vypustili do voľnej prírody.



Zvieratá boli pôvodne odchytené na to, aby vystupovali v morských akváriách.



Kovové konštrukcie v zálive mali byť odstránené už v roku 2020, ale stalo sa tak až na jeseň tohto roku, keď na skutkový stav v zálive upozornili aktivisti z environmentálnej organizácie Greenpeace. Následne začali konať aj úrady, ktoré nariadili rozobratie "väzenia".



Prokuratúra pre životné prostredie v povodí rieky Amur na ruskom Ďalekom východe vo štvrtok informovala, že "veľrybie väzenie" bolo úplne zlikvidované. "S cieľom zabrániť nelegálnemu držaniu morských živočíchov boli plávajúce konštrukcie demontované," uvádza sa vo vyhlásení.



Zariadenie "väznice" bolo presunuté do lodenice "v stave, ktorý vylučuje možnosť jeho použitia na určený účel". Podľa agentúry Interfax nový majiteľ lodenice plánuje tieto konštrukcie rozobrať a využiť ich pri oprave lodí.



Ekologické skupiny privítali likvidáciu "výbehov" pre veľryby, informovala agentúra AFP.



Dmitrij Lisicyn, šéf mimovládnej organizácie Sachalin Watch, ktorá viedla kampaň proti veľrybej väznici, však poznamenal, že sa "to malo urobiť už dávno". Uviedol, že všetky veľryby držané vo väzení sú už vo voľnej prírode.



Dodal, že operácia na ich vypustenie na slobodu bola "veľmi náročná", keďže väčšinou išlo o mláďatá, ktoré neboli zvyknuté na život vo voľnej prírode. Pred vypustením do Ochotského mora preto museli prejsť rehabilitačným programom.



Lisicyn pripomenul, že "väznica" pri Nachodke je jediným známym zariadením tohto druhu v Rusku. Podľa neho existujú v Rusku aj iné miesta, kde chovajú veľké morské živočíchy v "hrozných" podmienkach na vystúpenia v oceanáriách.



Mnohé z veľrýb držaných v zariadení v zálive Sredňaja mali byť poslané do morských akvárií v Číne.