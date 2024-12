Rusko: Deväť štátov sa od budúceho roka stane partnermi BRICS

Moskva 27. decembra (TASR) - Deväť štátov - Bielorusko, Bolívia, Kuba, Indonézia, Kazachstan, Malajzia, Thajsko, Uganda a Uzbekistan - sa od 1. januára 2025 stane partnermi skupiny BRICS, oznámilo v piatok podľa agentúry TASS ruské ministerstvo zahraničných vecí. Ďalšie štyri nekonkretizované krajiny podľa neho dostali pozvánku stať sa partnermi zoskupenia, no zatiaľ na ňu nereagovali, píše TASR.



"S partnerskými štátmi sa plánujeme plne koordinovať s cieľom ich čo najviac zapojiť do spolupráce v rámci združenia," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva.



Skupinu BRICS pôvodne tvorili iba Brazília, Rusko, India a Čína, neskôr sa pridala Juhoafrická republika a tento rok aj Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. TASS za plného člena uvádza aj Saudskú Arábiu, tá to však zatiaľ oficiálne nepotvrdila.



Ruský prezident Vladimir Putin na summite BRICS v Kazani koncom októbra povedal, že želanie vstúpiť do združenia vyjadrilo už viac než 30 ďalších štátov. Agentúra AFP to komentovala, že šéf Kremľa sa zorganizovaním takéhoto stretnutia snaží dokázať Západu, že pokusy izolovať Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu zlyhali.



Moskva zároveň podľa AFP dúfa, že BRICS sa stane akousi protiváhou západných medzinárodných združení, ako je napríklad skupina G7.



Novozvolený americký prezident Donald Trump začiatkom decembra pohrozil uvalením 100-percentných ciel na dovoz z členských štátov BRICS, ak tie budú podľa neho pokračovať v aktivitách, ktoré ohrozujú pozíciu amerického dolára. Námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov reagoval, že BRICS sa nahradiť americký dolár nesnaží.