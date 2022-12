Rusko: Dezertéra s guľometom, ktorý zranil policajtov, zadržali

Moskva 7. decembra (TASR) - V Rostovskej oblasti na juhu Ruska zadržali ozbrojeného muža v maskáčoch, ktorý v utorok v meste Novošachtinsk strieľal na policajtov. Podľa medializovaných informácií ide o bývalého väzňa, ktorý vstúpil do polovojenskej Vagnerovej skupiny. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Spravodajský web Baza na platforme Telegram informoval, že muž zadržaný v Novošachtinsku si vo väzení v meste Ufa v Baškirskej republike odpykával trest za lúpež. Vo väzení bol nedávno naverbovaný k tzv. "vagnerovcom", aby sa zapojil do bojov na Ukrajine, informuje TASR.



Už na Ukrajine však muž svoje rozhodnutie prehodnotil a 24. novembra dezertoval.



V rámci pátrania po ozbrojenom mužovi úrady v meste Novošachtinsk, ktoré leží neďaleko hraníc s Ukrajinou, uzavreli viacero ciest a obyvateľov mesta vyzvali, aby nevychádzali na ulice. Dočasne boli zatvorené aj škôlky a školy.



BBC dodala, že väzňov do vojny na Ukrajine v ruských väzniciach verboval aj jeden zo zakladateľov Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý má blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Nábor dobrovoľníkov v ruských väzniciach sa začal v polovici septembra. Podľa informácií zo začiatku novembra zomrelo vo vojne na Ukrajine už viac ako 500 bývalých väzňov bojujúcich na strane ruskej armády.