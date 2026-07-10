< sekcia Zahraničie
Rusko diskutuje s Tureckom o predaji jeho systému protivzdušnej obrany
Turecko kúpilo v roku 2019 moderný systém protivzdušnej obrany ruskej výroby S-400.
Autor TASR
Moskva 10. júla (TASR) - Kremeľ zvažuje, že Turecku povolí predaj jeho systému protivzdušnej obrany S-400 ruskej výroby. V piatok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ankara sa plánuje tohto ruského systému zbaviť, aby získala prístup k americkými stíhačkám F-35. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V tejto veci sme boli v kontakte s tureckou stranou a budeme s ňou v kontakte aj naďalej,“ uviedol Peskov na tlačovej konferencii.
Turecko kúpilo v roku 2019 moderný systém protivzdušnej obrany ruskej výroby S-400. Tento krok kritizovali Spojené štáty, ktoré v decembri 2020 uvalili na Turecko sankcie a obchodné obmedzenia. Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom mala figurovať ako nákupca lietadiel, ale aj výrobca niektorých dielov.
Senzory ruských radarov S-400 sú schopné dlhodobo zhromažďovať údaje o stíhačkách F-35, ich letových profiloch, elektronickej stope a správaní. Tieto údaje by Rusku pomáhali lepšie ich rozpoznávať a potenciálne aj sledovať. Nie je potrebné, aby boli údaje odovzdávané zámerne – už samotná údržba a analýza systému predstavuje spravodajské riziko. Ruský systém tiež nie je integrovaný do systémov protivzdušnej obrany NATO.
Vzťahy medzi Washingtonom a Ankarou sa však po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu zlepšili. Trump v utorok na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare oznámil, že zruší sankcie uvalené na Turecko. Zároveň naznačil ochotu predať Ankare stíhačky F-35. Takýto krok však pravdepodobne narazí na odpor v americkom Kongrese aj v Izraeli.
„V tejto veci sme boli v kontakte s tureckou stranou a budeme s ňou v kontakte aj naďalej,“ uviedol Peskov na tlačovej konferencii.
Turecko kúpilo v roku 2019 moderný systém protivzdušnej obrany ruskej výroby S-400. Tento krok kritizovali Spojené štáty, ktoré v decembri 2020 uvalili na Turecko sankcie a obchodné obmedzenia. Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom mala figurovať ako nákupca lietadiel, ale aj výrobca niektorých dielov.
Senzory ruských radarov S-400 sú schopné dlhodobo zhromažďovať údaje o stíhačkách F-35, ich letových profiloch, elektronickej stope a správaní. Tieto údaje by Rusku pomáhali lepšie ich rozpoznávať a potenciálne aj sledovať. Nie je potrebné, aby boli údaje odovzdávané zámerne – už samotná údržba a analýza systému predstavuje spravodajské riziko. Ruský systém tiež nie je integrovaný do systémov protivzdušnej obrany NATO.
Vzťahy medzi Washingtonom a Ankarou sa však po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu zlepšili. Trump v utorok na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare oznámil, že zruší sankcie uvalené na Turecko. Zároveň naznačil ochotu predať Ankare stíhačky F-35. Takýto krok však pravdepodobne narazí na odpor v americkom Kongrese aj v Izraeli.