Dmitrij Medvedev ostáva predsedom strany Jednotné Rusko

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin 14. júna 2021 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev ostáva predsedom najsilnejšej ruskej strany Jednotné Rusko aj napriek tomu, že sa nedostal na čelo kandidátnej listiny strany pred septembrovými parlamentnými voľbami. Oznámil to zástupca tajomníka strany Sergej Perminov na sobotňajšom zjazde, informovali agentúry AP a Interfax a portál Meduza.io.Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu predstavil mená prvých piatich kandidátov strany Jednotné Rusko.Podľa Putina by sa prvými piatimi kandidátmi mali stať minister obrany Sergej Šojgu, šéf ruskej diplomacia Sergej Lavrov, lekár Denis Procenko, predsedníčka Všeruského národného frontu (ONF) Jelena Šmelevová a ombudsmanka pre práva detí Anna Kuznecovová, píše Interfax.Parlamentné voľby sa v Rusku majú konať 19. septembra tohto roka.V roku 2007 bol na čele listiny sám ruský prezident Putin, ktorého v rokoch 2011 a 2016 vystriedal na jej čele Medvedev, pripomína Interfax. Ten sa vlani v januári vzdal premiérskeho kresla a odvtedy pôsobí na poste námestníka predsedu Bezpečnostnej rady Ruskej FederáciePredstavitelia strany Jednotné Rusko na sobotňajšom zjazde takisto schválili predvolebný program strany, píše agentúra Ria Novosti. Prioritou strany je podľa programu blahobyt ruských občanov, zníženie miery chudoby ako aj systém sociálnych záruk.Strana Jednotné Rusko, ktorej členom aj ruský prezident Vladimir Putin, je najsilnejšou politickou stranou krajiny. Jej popularita však v poslednom čase klesá, konštatuje AP.Podľa predvolebných prieskum nezávislej organizácie Levada-Centr z apríla by strana v nasledujúcich parlamentných voľbách získala len 42 percent hlasov. V posledný parlamentných voľbách v roku 2016 strana získala viac ako 54 percent hlasov.