Za veliteľa ruských námorných síl vymenovali admirála Moisejeva

Moskva 2. apríla (TASR) - Do funkcie veliteľa ruských námorných síl bol vymenovaný admirál Alexandr Moisejev, ktorý bol vedením tohto postu dočasne poverený od 19. marca. V utorok o tom informovalo ruské ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu počas konferenčného hovoru s predstaviteľmi ruskej armády informoval aj o vymenovaní viceadmirála Konstantina Kabancova za veliteľa Severnej flotily, zatiaľ čo veliteľom Čiernomorskej flotily sa stal Sergej Pinčuk.



Ruské médiá v marci informovali, že doterajší hlavný veliteľ ruského vojenského námorníctva admirál Nikolaj Jevmenov bol z tejto funkcie odvolaný.



Dôvod Jevmenovovho odvolania nezverejnili. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov túto zmenu vo vedení námorníctva odmietol komentovať, pričom sa odvolal na to, že menovacie dekréty podliehajú režimu utajenia.



Jevmenov bol hlavným veliteľom ruských námorných síl od roku 2019. Jeho nástupca vo funkcii admirál Moisejev velil ruskej Čiernomorskej flotile od mája 2018 do mája 2019. Potom ho vymenovali za veliteľa Severnej flotily.



K výmene hlavného veliteľa ruských námorných síl došlo na pozadí ťažkých strát Čiernomorskej flotily, ktorá v dôsledku útokov námorných dronov prišla o niekoľko vojnových lodí, naposledy o hliadkovaciu loď Sergej Kotov.



Podľa odhadov projektu Oryx prišlo Rusko od začiatku totálnej vojny s Ukrajinou o viac ako štvrtinu svojej Čiernomorskej flotily vrátane jej vlajkovej lode, raketového krížnika Moskva.