V Rusku uniklo do mora 3000 ton vykurovacieho oleja

Moskva 18. decembra (TASR) - Do Čierneho mora už uniklo približne 3000 ton vykurovacieho oleja z dvoch ropných tankerov, ktoré sa počas uplynulého víkendu potopili v Kerčskom prielive. Podľa stredajšej správy ruskej agentúry TASS to vyplýva zo satelitných snímok.



Oba tankery prevážali približne 9200 ton vykurovacieho oleja a z jedného z nich stále uniká. Ropná škvrna sa šíri k pobrežiu Krasnodarského kraja na juhu Ruska. Doteraz znečistila asi 50 kilometrov pobrežia medzi letoviskom Anapa a prístavom Temrjuk v Krasnodarskom kraji, informovalo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.



Rusko v stredu výrazne posilnilo tzv. čistiacu operáciu a podľa ministerstva zasiahnuté pláže čistí zhruba 2700 dobrovoľníkov a záchranárov. Doteraz vyčistili vyše osem kilometrov pobrežia a lopatami a bagrami do plastových vriec vyzbierali asi 80 ton ropných produktov. Dobrovoľníci tiež čistia perie postihnutých vtákov od mazutu.



V letovisku Anapa na pobreží Čierneho mora s približne 90.000 obyvateľmi od utorka platí stav núdze. Na zapojenie ďalších dobrovoľníkov na platforme Telegram vyzvala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. "Anapa zápasí s únikom ropy a snaží sa zachrániť pláže. Tie slávne pláže so zlatistým pieskom, na ktoré každoročne prichádzajú státisíce turistov," uviedla.



Dva tankery Volgonefť-212 a Volgonefť-239 sa potopili v nedeľu počas búrky v Kerčskom prielive, ktorý spája Azovské a Čierne more. Zahynul pritom jeden člen posádky na jednom z tankerov, ostatných 26 osôb bezpečne previezli na pevninu. Krymskú stranu prielivu dosiaľ ropa neznečistila.



Podľa odborníkov sú tankery typu Volgonefť riečne lode, ktoré sa dokážu bezpečne plaviť po mori iba za priaznivých okolností a nie v zime. "Vlny (v búrlivom počasí) dosahovali výšku tri až štyri metre a pre takéto plavidlá sú nebezpečné," vysvetlil regionálny predseda Zväzu ruských námorníkov Leonid Glušak.