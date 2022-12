Rusko do útokov na Ukrajine opäť nasadilo drony typu Šáhid-136

Kyjev/Londýn 7. decembra (TASR) — Ukrajinská armáda za posledných 24 hodín zostrelila 14 útočných bezpilotných lietadiel typu Šáhid-136. Podľa britskej stanice BBC o tom v stredu informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.



BBC poznamenala, že Ukrajina týmto vyhlásením potvrdila, že jej územie opäť zasiahli drony iránskej výroby. Ide o prvý prípad ich nasadenia do útokov voči cieľom na Ukrajine po niekoľkotýždňovej prestávke.



Ukrajinská armáda vo svojej zvodke nešpecifikovala, na ktoré objekty sa drony zamerali a či niektorý z nich cieľ aj zasiahol.



Mnohí používatelia sociálnych sietí na Ukrajine zverejnili v noci na stredu videá, v ktorých počuť zvuk charakteristický pre iránske drony, pripomínajúci motor mopedu.



Šéf regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko v stredu ráno vo svojom statuse na platforme Telegram informoval, že ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila "všetkých osem bezpilotných lietadiel, ktoré nepriateľ vyslal do regiónu". Podľa Rezničenka to "predbežne boli (drony) Šáhid-136".



Útoky dronov hlásili aj z iných ukrajinských regiónov.



Ruská armáda naposledy použila bezpilotné lietadlá typu Šáhid pri náletoch 17. novembra. Odvtedy ich nasadenie nebolo hlásené.