Do zastupiteľstva mesta Tomsk sa dostali dvaja Navaľného kandidáti

Moskva 14. septembra (TASR) - Poslancami zastupiteľstva mesta Tomsk na ruskej Sibíri sa stali aj dvaja predstavitelia štábu opozičného politika Alexeja Navaľného. Vo svojich volebných obvodoch totiž zvíťazili Xenija Fadejevová a Andrej Fatejev, informovala v pondelok agentúra Interfax.



Komunálne voľby v Tomsku boli ostro sledované, pretože práve v tomto meste došlo pred tromi týždňami k údajnej otrave Navaľného, ktorý sa z jej následkov zotavuje v Berlíne.



Ako vyplýva zo správy agentúry Interfax, správy o víťazstve Fadejevovej a Fatejeva sú zatiaľ neoficiálne.



Fadejevová však pre Interfax vyjadrila presvedčenie, že k sfalšovaniu výsledkov v ich obvodoch nedôjde. "A keby aj, mám všetky kópie protokolov (volebnej komisie)," dodala.



O post poslanca mestskej Dumy v Tomsku malo záujem viac ako 350 kandidátov, ktorí bojovali o 37 mandátov.



Šestnásť z mandátov v tomskej Dume podľa Interfaxu pripadne kandidátom zvoleným v rámci systému "rozumného hlasovania", s ktorým prišiel Navaľnyj a ktoré voličov nabáda, aby odovzdali svoj hlas akémukoľvek kandidátovi, len nie tomu, ktorý zastupuje vládnucu stranu Jednotné Rusko. Tá bude mať v mestskom zastupiteľstve napokon zrejme len 11 poslancov,



Pokiaľ ide o ľudí z Navaľného tímu, v komunálnych voľbách v Novosibirsku uspel koordinátor jeho štábu Sergej Bojko.



Jednotné Rusko bolo však podľa všetkého úspešné vo voľbách gubernátorov, keď boli všetci jeho kandidáti zvolení už v prvom kole, uviedla rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Pripomenula, že tieto komunálne voľby boli vôbec prvé, ktoré trvali tri dni. Ústredná volebná komisia (ÚVK) v pondelok informovala, že počas hlasovania nezaznamenala žiadne závažné prípady porušenia zákona o voľbách.



Hnutie Hlas (Golos), ktoré sa venuje monitorovaniu volieb v Rusku, však medzičasom informovalo, že eviduje takmer 400 hlásení o možnom porušení zákona, a to z 51 regiónov Ruskej federácie.



Ako sa uvádza na webovej stránke hnutia, najzávažnejší prípad sa odohral vo Vladimirskej oblasti, kde polícia najskôr na 18 hodín zadržala pozorovateľov, potom ich vyviezla 100 kilometrov od mesta, vysadila ich na diaľnici a s použitím vyhrážok im nariadila, aby sa do mesta nevracali.



Hnutie Hlas uviedlo, že veľa porušení je spojených s nátlakom na voličov počas hlasovania priamo v ich bytoch či domoch. Hnutie poukázalo aj na to, že volebné komisie podľa pozorovateľov zdržiavajú posudzovanie sťažností.