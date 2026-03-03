< sekcia Zahraničie
Dobrovoľníci v ruskej armáde získali rekordný odklad splátok úverov
Doba odkladu sa obvykle pohybovala od niekoľkých mesiacov až do času ukončenia mobilizácie alebo vojenskej služby.
Autor TASR
Moskva 3. marca (TASR) - V roku 2025 ruské banky spracovali 244.000 odkladov splátok úverov pre občanov nasadených vo vojne na Ukrajine a ich rodiny. Údaje ruskej centrálnej banky preskúmala Mediazona, píše TASR.
V treťom štvrťroku 2025 dosiahol vládny program pomoci pre dobrovoľníkov v armáde historický rekord, keď bolo udelených 69.000 odkladov splátok úverov. Do konca roka to mierne pokleslo na 62.500 za posledný štvrťrok.
V roku 2024 bolo udelených 198.000 a v roku 2023 110.500 odkladov. Celkovo za posledné tri a pol roka išlo o viac ako 720.000 odkladov. Podľa Mediazony to predstavuje celkovú finančnú úľavu viac ako 342 miliárd rubľov (asi 4,4 miliardy dolárov).
Ruské zákony zakazujú jednotlivcom uplatňovať si tieto výhody na pôžičky po vyslaní na front, údaje centrálnej banky preto umožňujú sledovať aj prílev nových dobrovoľníkov pre vojnu na Ukrajine.
Do konca roka 2025 vstúpilo do ozbrojených síl viac ako 450.000 nových zmluvných vojakov a dobrovoľníkov, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcom roku, uviedol tento rok podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a exprezident Dmitrij Medvedev.
Nezávislá analýza Janisa Klugeho z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti naznačuje, že nábor dobrovoľníkov do ruskej armády nevykazuje náznaky spomalenia.
Program známy aj ako „odklad splátok pre mobilizovaných“ bol pôvodne spustený v septembri 2022. Cieľom bolo poskytnúť finančnú úľavu pre mobilizovaných a ich rodiny bez rizika okamžitého tlaku zo strany bánk.
Doba odkladu sa obvykle pohybovala od niekoľkých mesiacov až do času ukončenia mobilizácie alebo vojenskej služby. Úroky sa počas odkladu často neodpúšťali, len sa presúvali na neskorší termín splatnosti.
Mediazona ako nezávislé investigatívne médium vzniklo v roku 2014. Ruské úrady ho označili najskôr za zahraničného agenta a neskôr za nežiaducu organizáciu. Jeho oficiálna činnosť v Rusku je prakticky nemožná a redaktori pôsobia prevažne zo zahraničia.
