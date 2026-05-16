Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Zahraničie

Rusko dobylo dve dediny v ukrajinskej Charkovskej oblasti

.
Kyjev - Poškodená obytná budova po štvrtkovom ruskom leteckom útoku v Kyjeve v piatok 15. mája 2026. Foto: TASR/AP

Ukrajina zároveň pokračuje v pravidelných dronových útokoch na ciele naprieč Ruskom.

Autor TASR
Moskva 16. mája (TASR) - Ruská armáda v sobotu oznámila, že dobyla dediny Borova a Kutkivka na severe ukrajinskej Charkovskej oblasti. Ukrajina zároveň v noci útočila dronmi na ruskú Belgorodskú oblasť, kde zahynul jeden človek. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

Rusko pravidelne informuje o dobytí nových obcí. Z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) však vyplýva, že v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo.

Ukrajina zároveň pokračuje v pravidelných dronových útokoch na ciele naprieč Ruskom. Kyjev sa zameriava na energetickú infraštruktúru v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnové ťaženie.

Pri jednom z takýchto útokov v sobotu ukrajinských dron zasiahol vozidlo v meste Krasnaja Jaruga v Belgorodskej oblasti a podľa miestnych úradov zabil civilistu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy