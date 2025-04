Moskva 19. apríla (TASR) – Rusko dobylo späť viac než 99 percent územia Kurskej oblasti obsadeného Ukrajinou počas prekvapivého vpádu od augusta 2024, uviedol v sobotu náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



„Hlavná časť územia Kurskej oblasti, kam vpadli ukrajinské ozbrojené sily, je teraz oslobodená. Je to 1260 štvorcových kilometrov, 99,5 percenta,“ oznámil Gerasimov počas televízneho prenosu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Putin začiatkom apríla navštívil vojakov v Kurskej oblasti zapojených do bojov proti ukrajinským jednotkám a vypočul si hlásenie o ich postupe. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to bola prvá návšteva ruského prezidenta v oblasti od prekvapivej ofenzívy Kyjeva v auguste 2024.



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že cieľom tejto vojenskej operácie je zmierniť tlak na ukrajinské jednotky bojujúce proti ruským silám na východe Ukrajiny. Zároveň chceli prinútiť Moskvu, aby presmerovala zdroje na obranu vlastného územia, a tiež poskytnúť Kyjevu potenciálnu výhodu pri budúcich mierových rokovaniach.