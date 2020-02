Rusko dočasne zakáže vstup občanov Číny na svoje územie

Moskva 18. februára (TASR) - Rusko s platnosťou od štvrtka 20. februára prestane dočasne púšťať do krajiny občanov Číny. V utorok o tom informovala podpredsedníčka vlády pre zdravotníctvo Tatiana Golikovová. Podľa agentúry AFP ide o drastické opatrenie ruskej vlády s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



"Od 20. februára 2020 od 12.00 h miestneho času bude dočasne pozastavený vstup všetkých čínskych občanov cez ruské štátne hranice v prípade pracovných ciest, súkromných ciest, štúdia a cestovného ruchu," uviedla podľa ruských médií vo vyhlásení Golikovová.



Ruská vláda už začiatkom februára pozastavila bezvízový styk pre čínskych turistov a tiež vydávanie pracovných víz pre občanov Číny. Moskva medzičasom evakuovala svojich občanov z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je epicentrom nákazy.



Rusko uzavrelo svoje hranice taktiež s Mongolskom a pozastavilo vlakové spojenie so Severnou Kóreou (KĽDR).



Na konci januára Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre vírus vyhlásila stav globálnej núdze.