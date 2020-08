Rusko dodá zbrane do Sudánu a Laosu

Moskva 28. augusta (TASR) - Rusko podpísalo kontrakty na dodávku zbraní a vojenského zariadenia do Laosu a Sudánu. Stalo sa tak na medzinárodnom vojensko-technickom fóre Army-2020, ktoré sa koná na leteckej základni Kubinka v Moskovskej oblasti.



Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany, z ktorého v noci na piatok citovala tlačová agentúra TASS, sa v rámci fóra konali pracovné stretnutia so zahraničnými vojenskými delegáciami. Rozhovory sa konkrétne uskutočnili so špecialistami zo Srbska, Mongolska, Sudánu a Laosu.



"Medzinárodné kontrakty na dodanie ruských produktov určených na vojenské použitie boli po rozhovoroch podpísané so sudánskou a laoskou stranou," uviedol vo štvrtok rezort obrany.



"Plánovaný presun ruských zbraní a vojenského vybavenia je zameraný na ďalší rozvoj priateľských a vzájomne výhodných vzťahov so zahraničnými partnermi, ako aj na posilnenie ozbrojených síl Sudánu a Laosu," dodalo ruské ministerstvo obrany.



Podujatie Army-2020 sa koná 23.-29. augusta. Organizátori fóra očakávajú hostí z približne stovky krajín. Viac než 1500 organizácií a výrobcov tu prezentuje zhruba 28.000 produktov. Na statických a dynamických ukážkach participuje takmer 700 kusov moderných zbraňových systémov a inej vojenskej techniky.