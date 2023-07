Rusko: Dodanie kazetovej munície Ukrajine je aktom zúfalstva

Moskva 8. júla (TASR) - Rusko označilo v sobotu rozhodnutie Spojených štátov poslať Ukrajine kazetovú muníciu za "akt zúfalstva". Povedala to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje agentúra AFP, ktorá pripomína, že samotné Rusko nasadzuje túto muníciu v bojoch na Ukrajine.



"Je to akt zúfalstva a ukazuje slabosť na pozadí zlyhania toľko skloňovanej ukrajinskej protiofenzívy," uviedla Zacharovová. "Najnovšia 'zázračná zbraň', na ktorú Washington a Kyjev vsádzajú bez toho, aby mysleli na vážne dôsledky, nebude mať žiadny vplyv na špeciálnu vojenskú operáciu," dodala hovorkyňa ruskej diplomacie, pričom použila termín, akým Rusko označuje svoju rozsiahlu vojenskú agresiu voči Ukrajine.



Zacharovová okrem toho uviedla, že takéto rozhodnutie poukazuje na "agresívny protiruský kurz USA, ktorého cieľom je čo najviac predĺžiť konflikt na Ukrajine". Sľuby Ukrajiny, že bude túto kontroverznú muníciu používať zodpovedne, podľa nej "nemajú žiadnu cenu".



USA v piatok oznámili, že Ukrajine pošlú kazetovú muníciu, ktorá je v mnohých častiach sveta zakázaná. Americký prezident Joe Biden to označil za "ťažké rozhodnutie", Ukrajina však podľa jeho slov takúto muníciu potrebuje.



Rozhodnutie Washingtonu medzičasom kritizovali mnohé ľudskoprávne skupiny, ktoré poukazovali na to, že nevybuchnutá munícia tohto druhu môže byť aj celé roky hrozbou pre civilistov.