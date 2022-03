Rusko: Dodanie protivzdušných systémov Ukrajine by bolo destabilizačné

Moskva 17. marca (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine by bolo destabilizačným faktorom, ktorý by krajine nepriniesol mier. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Takéto dodávky... by boli destabilizačným faktorom, ktorý rozhodne neprinesie Ukrajine mier... Z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať oveľa nebezpečnejšie následky," povedala na brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu amerických zákonodarcov, aby urobili viac pre ochranu Ukrajiny, ktorá čelí ruskej vojenskej invázii. Chcel, aby USA presadili zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, a požiadal o lietadlá a obranné systémy.



Ako poznamenal Reuters, slovenský premiér Eduard Heger ešte v nedeľu uviedol, že NATO by mohlo prediskutovať otázku dodania slovenského systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine.



Spojené štáty a ich spojenci sa chcú vyhnúť zatiahnutiu NATO do konfliktu, ale poskytujú Kyjevu vojenskú pomoc odvtedy, čo Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu.