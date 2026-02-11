< sekcia Zahraničie
Rusko: Dodržíme limity jadrových zbraní, ak tak urobia aj USA
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Moskva sa neponáhľa s vývojom a nasadením ďalších zbraní.
Autor TASR
Moskva 11. februára (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že bude dodržiavať limity na svoje jadrové zbrane vyplývajúce zo zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pokiaľ Washington urobí to isté. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START, ktorá vypršala začiatkom februára, je poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Moskva sa neponáhľa s vývojom a nasadením ďalších zbraní - čo naznačuje istý ústupok od vyjadrení ministerstva z minulého týždňa, že sa Rusko už nepovažuje byť viazané podmienkami zmluvy, konštatuje AFP.
„Vychádzame z toho, že toto moratórium, ktoré oznámil náš prezident (Vladimir Putin), zostáva v platnosti, ale len dovtedy, kým Spojené štáty neprekročia stanovené limity,“ povedal Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.
Podľa Lavrova bude Rusko konať „zodpovedne a vyvážene na základe analýzy vojenskej politiky USA“, ktorá sa vykonáva každý deň, a analýzy celkovej strategickej situácie, uviedla ruská tlačová agentúra TASS.
Obe strany naznačili, že chcú uzavrieť novú dohodu o kontrole zbraní. Washington tlačí na to, aby sa do rokovaní zapojila aj Čína, poukazujúc na jej rastúci jadrový arzenál.
Moskva tvrdí, že ak sa Čína zapojí do novej dohody, mali by sa do nej zapojiť tiež jadroví spojenci Spojených štátov - Veľká Británia a Francúzsko.
Rusko pohrozilo vojenskými „protiopatreniami“ v prípade, že Západ posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Niekoľko európskych krajín vyslalo v uplynulých týždňoch menšie jednotky vojakov do Grónska po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce tento arktický ostrov anektovať.
„V prípade militarizácie Grónska a vytvorenia vojenských kapacít zameraných proti Rusku prijmeme samozrejme primerané protiopatrenia vrátane tých vojensko-technických,“ uviedol Lavrov v prejave pred ruským parlamentom.
Americký prezident od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.
„USA, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami,“ zdôraznil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Dánsko, že s Grónčanmi zaobchádza ako s „občanmi druhej kategórie“.
Lavrov: Rusko bude reagovať, Západ posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku
