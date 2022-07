Rusko: Dohoda o výmene väzňov s USA zatiaľ dosiahnutá nebola

Moskva 28. júla (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že medzi Moskvou a Washingtonom prebiehajú rokovania o výmene väzňov, no zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



"Konkrétne výsledky sme zatiaľ nedosiahli," uviedla pre novinárov hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Zároveň dodala, že Moskva dúfa, že budú vzaté do úvahy "záujmy oboch strán".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu oznámil, že v najbližších dňoch bude telefonovať so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.



Šéf Štátneho departmentu chce so svojím ruským náprotivkom hovoriť o návrhu Washingtona týkajúceho sa prepustenia občanov USA zadržiavaných v Rusku – Brittney Grinerovej a Paula Whelana. Ak sa tento telefonát uskutoční, pôjde o vôbec prvý rozhovor oboch ministrov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Blinken zároveň odmietol potvrdiť správy, že Washington navrhol výmenu spomínaných Američanov za Viktora Buta – ruského obchodníka so zbraňami, ktorý bol v Spojených štátoch odsúdený na 25 rokov väzenia.



But (55) je najprominentnejším Rusom, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest v Spojených štátoch. Práve jeho osudom je inšpirovaný film Obchodník so smrťou z roku 2005 v hlavnej úlohe s Nicholasom Cageom.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pritom už jedna výmena väzňov medzi Ruskom a Spojenými štátmi prebehla. V apríli došlo totiž k výmene bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Trevora Reeda – väzneného v Rusku za útok na príslušníkov polície – za ruského pilota Konstantina Jarošenka, ktorý bol v roku 2010 v USA odsúdený za pašovanie drog.