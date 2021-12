Rusko: Dokumenty odhaľujúce prítomnosť vojakov na Ukrajine sú chybné

Moskva 16. decembra (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že súdne dokumenty, ktoré mimovoľne odhalili, že ruskí vojaci sú rozmiestnení v dvoch regiónoch na východe Ukrajiny ovládaných proruskými separatistami, obsahujú "chyby". Moskva poprela, že by jej vojaci prekročili ukrajinské hranice. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd v Rostovskej oblasti na juhu Ruska v decembri zverejnil na internete rozsudok v prípade, v ktorom obžalovaný muž vypovedal, že bol zodpovedný za dodávky jedla pre jednotky ruskej armády na východe Ukrajiny. Vo verdikte je napísané, že každé dva týždne bola do oblasti východnej Ukrajiny vysielaná kolóna 70 nákladných áut so zásobami jedla pre ruských vojakov, ktorí tam boli rozmiestnení.



Dmitrij Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina, však pred novinármi vo štvrtok tvrdil, že znenie rozsudku zrejme obsahuje chyby. "Možno hovoríme o chybe, ktorú spravil niekto, kto napísal tento dokument, pretože to je nemožné," zdôraznil Peskov. "Na území samozvaných republík (Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky) nikdy neboli nijaké ruské sily," povedal.



Dodal však, že Rusko na pravidelnej báze posiela týmto separatistickým republikám humanitárnu pomoc. V súdnom dokumente sa uvádza, že pomoc bola do tejto oblasti zaslaná v rokoch 2018 a 2019. "Zásoby mali byť poslané vojenským jednotkám ozbrojených síl Ruskej federácie nasadených v DĽR a LĽR," tvrdí súd.



Súdny proces, ktorý upozornil na prítomnosť ruských síl na Ukrajine, sa týkal muža identifikovaného ako V.N. Zabalujev, ktorý v miestnej firme pracoval ako zástupca regionálneho manažéra zodpovedného za dodávky jedla pre armádu. Súd mu vymeral päť rokov väzenia za podplácanie úradníkov v roku 2019.



Tlačové oddelenie súdu v Rostovskej oblasti neskôr vo štvrtok vydalo vyhlásenie, podľa ktorého si miestny súd, ktorý si vypočul mužovo svedectvo, jeho pravdivosť neoveril. "Nebolo to predmetom súdneho konania," uviedol tlačový úrad súdu s tým, že "súd túto časť výpovede nemohol overiť a ani ju neoveril".



Tieto správy prichádzajú v čase, keď Kyjev viní Moskvu zo zhromaždenia okolo 100.000 vojakov pri jej hraniciach, čo vyvoláva obavy Západu z prípadnej invázie Ruska na Ukrajinu.