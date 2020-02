Dopravné lietadlo núdzovo pristálo po zistení praskliny v čelnom skle

Moskva 28. februára (TASR) - Ruské dopravné lietadlo typu Boeing-777, ktoré smerovalo z moskovského letiska Šeremetievo do thajskej metropoly Bangkok, sa muselo v piatok núdzovo vrátiť na iné moskovské letisko Vnukovo po tom, ako posádka zistila prasklinu v čelnom skle kokpitu.



Lietadlu leteckej spoločnosti Rossija sa podarilo úspešne núdzovo pristáť, informujú tlačové agentúry TASS a RIA Novosti s odvolaním sa na zdroj z prostredia pohotovostných zložiek. "Lietadlo pristálo bez incidentu. Nikto neutrpel zranenia," uviedol zdroj.



Na palube lietadla sa nachádzalo 190 pasažierov a 14 členov posádky. Posádka ohlásila prasklinu v čelnom skle po tom, ako lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru Kazachstanu.



Boeing-777 vzlietol zo Šeremetieva o 7.55 h moskovského času (5.55 h SEČ). Po zistení problému sa piloti rozhodli vrátiť do Moskvy a pristáť na Vnukove, kde lietadlo prejde technickou kontrolou. Cestujúci tam môžu prestúpiť na iný spoj.