< sekcia Zahraničie
Rusko dôrazne vyzvalo Spojené štáty, aby prepustili Madura
Zdroje agentúry Reuters predtým uviedli, že viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová sa nachádza v Rusku.
Autor TASR
Moskva 3. januára (TASR) - Rusko v sobotu popoludní dôrazne vyzvalo americkú vládu, aby prepustila venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Moskva predtým odsúdila vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou, informuje o tom TASR podľa agentúry TASS.
„V súvislosti s potvrdenými informáciami o prítomnosti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky v Spojených štátoch, dôrazne vyzývame americké vedenie, aby prehodnotilo tento postoj a prepustilo legálne zvoleného prezidenta suverénnej krajiny a jeho manželku,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Zdroje agentúry Reuters predtým uviedli, že viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová sa nachádza v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničných vecí však túto informáciu označilo za falošnú.
Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News potvrdil, že prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Obaja sú obžalovaní pre obchodovanie s drogami a postavia sa pred súd.
„V súvislosti s potvrdenými informáciami o prítomnosti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky v Spojených štátoch, dôrazne vyzývame americké vedenie, aby prehodnotilo tento postoj a prepustilo legálne zvoleného prezidenta suverénnej krajiny a jeho manželku,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Zdroje agentúry Reuters predtým uviedli, že viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová sa nachádza v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničných vecí však túto informáciu označilo za falošnú.
Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News potvrdil, že prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Obaja sú obžalovaní pre obchodovanie s drogami a postavia sa pred súd.