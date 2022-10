Rusko dosiaľ oficiálne neupovedomilo OSN o stiahnutí z obilnej dohody

Istanbul/New York 29. októbra (TASR) - Rusko "oficiálne neoznámilo" Turecku, že odstupuje od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Povedal to v sobotu nemenovaný predstaviteľ tureckých bezpečnostných síl, informuje agentúra AFP.



Predmetnú dohodu totiž Moskve s Kyjevom sprostredkovali práve Turecko a Organizácia Spojených národov.



Rusko o svojom stiahnutí z tejto dohody, ktorej platnosť mala vypršať 19. novembra, dosiaľ oficiálne neupovedomilo ani OSN. Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij však už medzičasom informoval, že sa to Moskva chystá spraviť ešte v priebehu soboty, uvádza spravodajská stanica CNN.



"Po pokuse o útok ukrajinského bezpilotného lietadla proti ruským vojenským lodiam zaisťujúcim bezpečné fungovanie obilnej dohody, ktorý sa podľa údajov ruského ministerstva obrany uskutočnil s pomocou Spojeného kráľovstva, pozastavuje Rusko účasť na tejto dohode," uviedol Poľanskij v príspevku na Twitteri.



Dodal, že Rusko o tomto kroku čoskoro oficiálne upovedomí aj generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.



Ruské ministerstvo obrany predtým obvinilo Ukrajinu zo sobotňajšieho útoku dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Podľa ministerstva však došlo len k "malému" poškodeniu jednej z ruských lodí. Moskva okrem toho tvrdí, že Ukrajine pomohla útok na Sevastopoľ pripraviť Británia, ktorú zároveň obvinila aj z toho, že bola zapletená do nedávnych výbuchov na plynovodoch Nord Stream.



Ukrajina aj Británia obvinenia Moskvy popreli.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zároveň sobotný údajný útok označil za "falošnú zámienku", ktorú Moskva využila, aby následne zablokovala vývoz ukrajinského obilia.



Dohoda o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov bola dosiahnutá 22. júla v Istanbule. V rámci tejto dohody, ktorú podpísali separátne Rusko a Ukrajina s Tureckom a OSN, bolo zriadené koordinačné centrum v Istanbule, ktoré dohliada na vývoz obilia z ukrajinských prístavov.