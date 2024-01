Rusko doviezlo vlani pokročilé čipy za takmer 2 miliardy dolárov

Moskva 28. januára (TASR) - Rusko doviezlo v minulom roku pokročilé čipy za takmer 2 miliardy USD, z toho väčšinu z USA a krajín Európskej únie. Podarilo sa mu to napriek sankciám Západu, ktorých cieľom je zabrániť ruskej armáde mať prístup k technológiám, ktoré jej umožňujú pokračovať v bojoch na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa údajov ruskej colnej správy doviezlo Rusko za deväť mesiacov roka 2023 pokročilé čipy v celkovej hodnote 1,7 miliardy USD (1,56 miliardy eur). Z toho čipy za 1,2 miliardy USD boli od 20 najväčších výrobcov, teda väčšinou z USA a EÚ. Menší producenti vrátane niektorých z Európskej únie a Spojených štátov sa podľa všetkého podieľali na dodávkach za zvyšných zhruba 500 miliónov USD.



Bloomberg dodal, že na základe nezverejnených údajov ruskej colnej správy, ktoré agentúra získala, viac než polovicu z čipov a integrovaných obvodov dovezených do Ruska za deväť mesiacov roka vyrobili firmy v Európe a Spojených štátoch. Patria k nim Intel, Advanced Micro Devices a Analog Devices, ako aj Infineon Technologies, STMicroelectronics a NXP Semiconductors. Z údajov však nevyplýva, že spoločnosti porušili sankcie uplatňované voči Rusku a nie je z nich známe ani to, kto technológie vyviezol do Ruska, odkiaľ sa exportovali, a kde boli vyrobené.



Dotknuté firmy uviedli, že sankčné nariadenia v plnej miere dodržiavajú. Svoj biznis v Rusku zmrazili ihneď po tom, ako vypukla vojna na Ukrajine a prijali opatrenia, ktoré dodržiavanie sankcií monitorujú.



Najnovšie údaje ukazujú, že USA a EÚ majú aj po uvalení početných kôl sankcií problém zabrániť dodávkam moderných technológií do Ruska. Moskva tak môže pokračovať vo výrobe tankov aj ďalších zbraní. Väčšina technológií na sankčnom zozname sa totiž do Ruska dostáva prostredníctvom reexportu z tretích krajín vrátane Číny, Turecka a Spojených arabských emirátov.



(1 EUR = 1,0871 USD)