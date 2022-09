Rusko drží EÚ v šachu, varoval náčelník českého generálneho štábu

Praha 5. septembra (TASR) - Európska únia musí byť obozretná a nesmie si budovať strategické závislosti. Uviedol to v pondelok náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka, ktorý zároveň varoval, že Rusko drží EÚ v šachu dodávkami energií.



Vyjadrenia generálmajora Řehku zazneli na medziparlamentnej konferencii o spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike EÚ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je potrebné si uvedomiť, že rovnakú závislosť si teraz budujeme na Číne, čo sa týka telekomunikácií," varoval Řehka politikov s tým, že by sa Európa mala poučiť zo svojich chýb.



V rámci bloku o hybridných hrozbách a dezinformáciách zdôraznil, že najvýraznejšie aktivity tohto druhu vykonávajú na území Česka Ruská federácia a Čína.



Cieľom hybridných operácií je podľa neho útočiť na kritickú infraštruktúru, ovplyvňovať verejnú mienku alebo voľby. "Každý protivník skúma našu spoločnosť a hľadá zraniteľné miesta... Je ťažké to včas odhaliť," vysvetlil Řehka.



Náčelník generálneho štábu tiež apeloval na politikov, aby počúvali rady bezpečnostných expertov. "Mnoho vecí, ktorým čelíme v súčasnosti, bolo (vopred) jasných. Nemali by sme predstierať, že sme zaskočení," zdôraznil s odkazom na ruskú agresiu voči Ukrajine.



Témou medziparlamentnej konferencie bola aj situácia na Ukrajine. V rámci tohto bloku český minister zahraničných vecí Jan Lipavský podotkol, že podpora Ukrajiny je pre české predsedníctvo kľúčová. Všetky aktuálne krízy v Európe majú podľa neho pôvod v Putinovej agresii.



Na konferencii vystúpil aj zástupca Kyjeva Oleksandr Merežko, ktorý vyzval k odštartovaniu prác na povojnovej obnove Ukrajiny. Na stretnutí zaznel návrh, aby si obce v Európe mohli takzvane "adoptovať" konkrétnu obec na Ukrajine, ktorú by finančne podporovali.



Medziparlamentná konferencia k spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike sa schádza dvakrát ročne v krajine, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ. Zúčastňujú sa na nej predovšetkým členovia parlamentných zahraničných výborov a výborov pre obranu členských krajín EÚ. Na aktuálnej konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Ukrajiny či Veľkej Británie.