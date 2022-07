Rusko dúfa v „racionálne vyriešenie“ sporu o tranzite cez Litvu

Moskva 1. júla (TASR) - Rusko dúfa v "racionálne vyriešenie" sporu o zákaze tranzitu ruského tovaru cez Litvu do ruskej exklávy Kaliningrad. V piatok to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško a ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Rusko vysvetlilo Európskej únii, že súčasná situácia vedie k značným nákladom pre Litvu, ale i pre EÚ, povedal Gruško, ktorého citovala agentúra Interfax. Dodal, že má dojem, že tento "signál" predstavitelia EÚ prijali.



Čižov podľa vlastných slov dúfa, že v blízkej budúcnosti sa podarí nájsť "kompromisné riešenie".



Litva zastavila tranzit tovarov podliehajúcich sankčnému režimu EÚ do Kaliningradskej oblasti 17. júna. Týka sa to napríklad ocele. Prímorská Kaliningradská oblasť je zo všetkých strán na súši obklopená členskými štátmi Európskej únie – Litvou a Poľskom. Moskva tvrdí, že takéto obmedzenie je nelegálne a pohrozila protiopatreniami.



Gruško uviedol, že v tejto situácii sú najdôležitejšie životné potreby Kaliningradu. Zdôraznil, že Rusko nemá v pláne zaútočiť na žiadneho člena Severoatlantickej aliancie. Podľa jeho slov môžu nad takýmto niečím premýšľať "iba chorí ľudia".