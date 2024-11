Rusko dúfa, že prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom bude účinné

Moskva 27.novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu privítalo uzatvorenie prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Zároveň ale Rusko vyjadrilo nádej, že dohoda bude "skutočne účinná". Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Priaznivo sa pozeráme na akúkoľvek dohodu, potencionálnu alebo uzavretú, ktorá by zastavila špirálu násilia, zastavila krviprelievanie v Libanone... ale musia byť skutočne účinné," vyhlásila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva sa situácia v oblasti palestínsko-izraelského konfliktu a v ďalších krízou postihnutých častiach Blízkeho východu, žiaľ, v tejto fáze naďalej zhoršuje," uviedla Zacharovová.



Moskva vyjadrila obavy zo širšieho konfliktu v regióne, kde má bezpečnostné a hospodárske záujmy, píše agentúra AFP.



Prímerie medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh začalo platiť v stredu o 04.00 hod. miestneho času (03.00 hod. SEČ). Obe strany konfliktu prijali dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi a Francúzskom.



Podľa návrhu prímeria by sa izraelské pozemné jednotky mali do 60 dní stiahnuť z Libanonu. Hizballáh by sa mal v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 stiahnuť za rieku Litání, ktorá sa nachádza približne 30 kilometrov severne od hraníc.