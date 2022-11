Rusko dúfa, že sa s USA dohodne na ďalšej výmene väzňov

Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko dúfa, že sa podarí dohodnúť ďalšiu výmenu väzňov so Spojenými štátmi, v rámci ktorej by mohol byť vymenený známy ruský obchodník so zbraňami Viktor But. Vyhlásil to piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, podľa ktorého však Moskva s Washington o Ukrajine nemá o čom rokovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



"Chcel by som dúfať, že perspektíva (výmeny väzňov) nielen pretrváva, ale sa aj upevňuje a nastane moment, keď sa z perspektívy stane konkrétna dohoda... Viktor But je jedným z tých, o ktorých sa hovorí, a určite sa spoliehame na pozitívny výsledok," cituje Riabkova agentúra RIA Novosti.



Podľa pozorovateľov by výmena mohla zahŕňať Američanov väznených v Rusku – basketbalistku Brittney Grinerovú alebo bývalého príslušníka námorných síl Paula Whelana. V súvislosti s Grinerovou prezident USA Joe Biden vyjadril minulý týždeň nádej, že ruský prezident Vladimir Putin bude po nedávnych voľbách do amerického Kongresu ochotnejší rokovať o výmene väzňov.



V súvislosti so situáciou na Ukrajine však Riabkov uviedol, že Moskva s Washingtonom nemá o čom hovoriť. "K žiadnemu dialógu a už vôbec nie rokovaniam prísť nemôže vzhľadom na radikálne odlišné postoje," uviedol Riabkov.



Zároveň však povedal, že Rusko je pripravené rokovať so Spojenými štátmi o strategickej stabilite, ak to chce aj Washington. "Ak Američania preukážu záujem a pripravenosť, neodmietneme to," cituje Riabkova agentúra Reuters.



Strategická stabilita je termín, ktorý používajú Rusko a Spojené štáty ako dve najväčšie svetové veľmoci, keď hovoria o prostriedkoch určených na zníženie rizika vzniku jadrovej vojny, pripomína Reuters.