Moskva 13. mája (TASR) – Dva ruské administratívne regióny sa spoja do jedného federálneho subjektu, pričom pôjde o prvý takýto krok za viac než desaťročie.



Archangeľská oblasť sa zlúči s Neneckým autonómnym okruhom, informovali online noviny The Moscow Times s odvolaním sa na tlačovú agentúru TASS po tom, čo gubernátori oboch celkov podpísali v stredu memorandum o tomto úmysle.



Oba regióny ležiace na severozápade Ruska pri arktickej zóne môžu už 10. júna zaslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi žiadosť o zlúčenie.



Nenecký autonómny okruh je so 600 000 obyvateľmi momentálne najmenej zaľudneným regiónom Ruskej federácie, zatiaľ čo v Archangeľskej oblasti žije 1,1 milióna obyvateľov. Hoci je Nenecký autonómny okruh technicky nezávislým federálnym subjektom Ruska, zároveň spadá pod administratívnu právomoc Archangeľskej oblasti.



Predstavitelia oboch regiónov majú na vypracovanie "konceptu zlúčenia" dva mesiace predtým, ako ešte v tomto roku vypíšu referendum o spojení. Samotný zlučovací proces môže trvať dva až tri roky.



Spojenie má priniesť regiónom ekonomickú výhodu, keďže cena ropy klesá. Najmä Nenecký autonómny okruh, ktorý je závislý od ropy a zemného plynu, negatívne pociťuje tento vývoj.



K poslednému zlúčeniu ruských administratívnych regiónov došlo v roku 2008, keď sa Čitská oblasť spojila s Aginským burjatským autonómnym okruhom a vytvorila s ním Zabajkalský kraj. Stalo sa tak rok po tom, čo viac než 90 percent obyvateľov týchto regiónov podporilo v referende ich spojenie.