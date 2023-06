V ruskej Kalužskej oblasti dopadli dva drony, oznámil gubernátor

Moskva 5. júna (TASR) - Dva drony dopadli na diaľnicu v ruskej Kalužskej oblasti susediacej s Moskovskou. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Vladislav Šapša s tým, že nedošlo k žiadnemu výbuchu. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Okolitú "oblasť uzavreli," uviedol Šapša na platforme Telegram. Podľa informácií, ktoré gubernátor poskytol, dopadli drony do oblasti ležiacej približne 280-300 kilometrov južne od Moskvy. Ide o územie medzi mestami Žizdra a Duminiči, uvádza denník The Guardian.



Rusko minulý týždeň oznámilo, že ukrajinské drony dopadli do bohatých moskovských štvrtí. Kyjev toto tvrdenie poprel.