Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Zahraničie

Rusko dvoma raketami zasiahlo vojenské cvičisko na juhu Ukrajiny

.
Ruský Grad strieľa raketu na ukrajinské pozície 2. októbra 2025. Foto: TASR/AP

K útoku došlo v relatívne pokojnej časti krajiny, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam prijatým na ochranu vojakov, uvádza sa ďalej v spomenutom príspevku.

Autor TASR
Kyjev 16. októbra (TASR) - Dve ruské balistické rakety zasiahli vo štvrtok vojenské cvičisko na juhu Ukrajiny, pričom došlo aj k stratám na životoch, uviedli ukrajinské armádne zdroje. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Počet obetí ani zranených nebol bezprostredne známy.

Vyjadrujeme sústrasť rodinám a blízkym obetí,“ uviedlo južné operačné velenie ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook.

K útoku došlo v relatívne pokojnej časti krajiny, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam prijatým na ochranu vojakov, uvádza sa ďalej v spomenutom príspevku.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už viac než tri a pol roka, pripomína DPA. Rusko počas tohto obdobia opakovane útočilo raketami aj na veľké zhromaždenia ukrajinských vojakov.
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?