< sekcia Zahraničie
Rusko dvoma raketami zasiahlo vojenské cvičisko na juhu Ukrajiny
K útoku došlo v relatívne pokojnej časti krajiny, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam prijatým na ochranu vojakov, uvádza sa ďalej v spomenutom príspevku.
Autor TASR
Kyjev 16. októbra (TASR) - Dve ruské balistické rakety zasiahli vo štvrtok vojenské cvičisko na juhu Ukrajiny, pričom došlo aj k stratám na životoch, uviedli ukrajinské armádne zdroje. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Počet obetí ani zranených nebol bezprostredne známy.
„Vyjadrujeme sústrasť rodinám a blízkym obetí,“ uviedlo južné operačné velenie ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook.
K útoku došlo v relatívne pokojnej časti krajiny, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam prijatým na ochranu vojakov, uvádza sa ďalej v spomenutom príspevku.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už viac než tri a pol roka, pripomína DPA. Rusko počas tohto obdobia opakovane útočilo raketami aj na veľké zhromaždenia ukrajinských vojakov.
Počet obetí ani zranených nebol bezprostredne známy.
„Vyjadrujeme sústrasť rodinám a blízkym obetí,“ uviedlo južné operačné velenie ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook.
K útoku došlo v relatívne pokojnej časti krajiny, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam prijatým na ochranu vojakov, uvádza sa ďalej v spomenutom príspevku.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej invázii už viac než tri a pol roka, pripomína DPA. Rusko počas tohto obdobia opakovane útočilo raketami aj na veľké zhromaždenia ukrajinských vojakov.