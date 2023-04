Elektronické povolávacie rozkazy schválili už obe komory v Rusku

Moskva 12. apríla (TASR) - Horná komora ruského parlamentu - Rada federácie - v stredu schválila zákon o jednotnom vojenskom registri a elektronických povolávacích rozkazoch. V utorok návrh tohto zákona - v druhom i treťom čítaní - odobrila aj dolná komora parlamentu - Štátna duma. Zákony musí ešte podpísať ruský prezident Vladimir Putin, informovala agentúra AP.



Doteraz museli povolávacie rozkazy v Rusku doručovať osobne predstavitelia príslušného odvodového úradu či zamestnávateľ. Podľa schváleného zákona sa budú posielať e-mailom a online.



Ak sa takto predvolaní do dvoch týždňov nedostavia na vojenskú správu, budú mať automaticky zakázané vycestovať do zahraničia, informuje TASR.



Medzi ďalšie postihy, ktoré hrozia osobám odmietajúcim službu v armáde, je zákaz šoférovať auto, predávať alebo kupovať nehnuteľnosti či žiadať o úvery. Ruské úrady im tiež budú môcť prerušiť vyplácanie sociálnych dávok či inej formy štátnej podpory.



"(Elektronický) povolávací rozkaz sa považuje za doručený od okamihu, keď je uložený na osobnom účte osoby povolanej do výkonu vojenskej službe," uviedol predseda branného výboru Štátnej dumy Andrej Kartapolov.



Podľa neho sa nové pravidlá týkajú nielen brancov, ale všetkých osôb s povinnou vojenskou službou.



Spomínaný jednotný register osôb vznikne na základe dát poskytovaných rôznymi rezortmi, pričom bez súhlasu daného občana, uviedla britská stanica BBC. S týmto údajmi budú pracovať vojenské evidenčné a odvodové úrady.



Register bude uchovávať veľký objem osobných údajov - nielen celé meno, dátum narodenia a údaje z pasu branca, ale aj osobné číslo v sociálnej poisťovni, na daňovom úrade, adresu trvalého bydliska alebo prechodného pobytu, udelenie občianstva iného štátu alebo povolenia na pobyt v cudzine, informácie o zamestnaní, zamestnávateľovi a štúdiu.



Predpokladá sa, že po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vlani vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu" do bojov na Ukrajine, bolo povolaných vyše 300.000 vojakov a bývalých brancov. Kremeľ prisľúbil, že napraví "chyby" vo svojej mobilizačnej kampani po tom, čo boli povolaní muži nespôsobilí na vojenskú službu pre svoj vek či zdravotný stav.