Rusko ešte nedalo WHO všetky údaje nutné na schválenie Sputnika V

Na archívnej snímke zo 14. apríla 2020 hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Zdravotníčka pripravuje vakcínu proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 14. decembra (TASR) - Rusko v utorok priznalo, že jeho vakcínu proti koronavírusu Sputnik V ešte Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neschválila, lebo ruské úrady neodovzdali dostatočné údaje. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Vlani v auguste sa Sputnik V stal prvou schválenou vakcínou proti koronavírusu na svete, keď jej ruské úrady dali "zelenú" na použitie v krajine, a to ešte pred rozsiahlymi klinickými testami.povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.dodal.Ako však Peskov vyhlásil,Kým rôzni predstavitelia vyjadrovali obavy nad zrýchleným procesom, vakcína bola vyhlásená za bezpečnú a na vyše 90 percent účinnú – takáto správa bola zverejnená v poprednom lekárskom časopise Lancet.Regulačné úrady USA a EÚ pre lieky však zatiaľ neudelili povolenie na používanie Sputnika V, ktorý sa podáva v Rusku a od konca minulého roka v rade ďalších krajín.WHO minulý mesiac oznámila, že po niekoľkých mesiacoch pozastavenia schvaľovania znovu začala tento proces, ktorý by mohol viesť k núdzovému používaniu Sputnika V, ale dodala, že stále nemáa tie potrebuje.Ruské úrady doma zápasia s nedôverou obyvateľov voči tejto vakcíne, úplne zaočkovaných je len 42 percent Rusov.Na účte na Twitteri, spájanom s uväzneným opozičným lídrom Alexejom Navaľným, je vina za oneskorenie v schválení vakcíny svetovou organizáciou pripísaná ruským úradom. V tvíte sa píše, že doma v Rusku to prispelo k nedôvere voči vakcíne.uvádza sa na Twitteri.WHO zatiaľ povolila na núdzové použitie vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac a od indickej Bharat Biotech.